Некоторым украинцам снова выплатят 16 тыс. грн от Красного Креста: кто может подать заявку

Начиная с 22 марта 2023 года некоторые украинцы могут претендовать на получение денежной помощи от Красного Креста. Фокус рассказывает, как подать заявку и кому именно выплатят деньги.

Related video

В Украине начался второй этап проекта, в рамках которого ветераны войны с инвалидностью I и II группы получают денежную помощь от Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Министерство ветеранов.

Известно, что гражданам будут выплачивать по 4 тыс. грн в течение четырех месяцев. То есть, общая сумма денежной помощи составит 16 тыс. грн.

Как подать заявку?

Авторизоваться на веб-портале е-Ветеран;

перейти по ссылке "Оказание поддержки людям с инвалидностью в результате войны";

пройти электронную идентификацию с помощью электронной подписи;

проверить свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

указать свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона, адрес электронной почты и отправьте заявление.

Кому выплатят деньги

Финансовая помощь предназначена ветеранам, которые получили инвалидность в результате войны, имеют статус I или II группы инвалидности, а сведения об этом внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Отметим, что первый этап программы выплат ветеранам войны с инвалидностью I и II группы закончился в феврале. Всего, по данным Министерства ветеранов, было подано 10 тыс. заявок на получение финансовой помощи. Планируется, что в рамках второго этапа будет подано еще 15 тыс. заявок.

Ранее Фокус писал, что социальные выплаты, срок которых истек уже после 24 февраля 2022 года, будут автоматически продлены на 2023 год. Тем временем в Минреинтеграции 19 марта 2023 года сообщили, что украинцам возобновили международные выплаты. В Минреинтеграции предупреждают, что на такую денежную помощь могут рассчитывать лица с доходом менее 5,4 тыс. гривен в месяц, которые прежде не оформляли выплаты от международных организаций.