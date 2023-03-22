Деяким українцям знову виплатять 16 тис. грн від Червоного Хреста: хто може подати заявку

Починаючи з 22 березня 2023 року, деякі українці можуть претендувати на отримання грошової допомоги від Червоного Хреста. Фокус розповідає, як подати заявку та кому саме виплатять гроші.

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В Україні розпочався другий етап проєкту, в межах якого ветерани війни з інвалідністю І та ІІ групи отримують грошову допомогу від Червоного Хреста. Про це повідомляє пресслужба Міністерства ветеранів.

Відомо, що громадянам виплачуватимуть по 4 тис. грн. протягом чотирьох місяців. Тобто загальна сума грошової допомоги становитиме 16 тис. грн.

Як подати заявку?

Авторизуватися на вебпорталі е-Ветеран;

перейти за посиланням "Надання підтримки людям з інвалідністю в результаті війни";

пройти електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису;

перевірити своє прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

вказати свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону, адресу електронної пошти і надіслати заяву.

Кому виплатять гроші

Фінансова допомога призначена ветеранам, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають статус І чи ІІ групи інвалідності, а відомості про це внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Зазначимо, що перший етап програми виплат ветеранам війни з інвалідністю І та ІІ групи закінчився у лютому. Загалом, за даними Міністерства ветеранів, подано 10 тис. заявок на отримання фінансової допомоги. Планується, що у межах другого етапу буде подано ще 15 тис. заявок.

Раніше Фокус писав, що соціальні виплати, термін яких минув вже після 24 лютого 2022 року, будуть автоматично продовжені на 2023 рік. Тим часом у Мінреінтеграції 19 березня 2023 року повідомили, що українцям відновили міжнародні виплати. У Мінреінтеграції попереджають, що на таку грошову допомогу можуть розраховувати особи з доходом менше ніж 5,4 тис. гривень на місяць, які раніше не оформляли виплати від міжнародних організацій.