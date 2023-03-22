Еще минус один: в Украине арестовали имущество завода, которым владеет российский олигарх

По версии следствия, должностные лица завода пользовались сразу несколькими схема по "минимизации" налоговых платежей

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В Украине было арестовано имущество завода "ВСМПО Титан Украины", руководство которого заподозрили от уплаты налогов в особо крупных размерах., имущество предприятия было арестовано. Бенефициаром предприятия является российский олигарх Михаил Шелков, сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Отмечается, что государственный бюджет Украины недосчитался десятков миллионов гривен доходов. Так, по версии следствия, должностные лица завода пользовались сразу несколькими схема по "минимизации" налоговых платежей:

были сформированы фейковые расходы предприятия на сумму более 155 млн грн , поэтому госбюджет недополучил около 40 млн грн НДС и налога на прибыль;

, поэтому госбюджет недополучил около НДС и налога на прибыль; в 2019-2022 годах директор завода также пытался скрыть активы предприятия, фиктивно продав другому юридическому лицу станки, печи, компьютерную технику, электрооборудование и другое имущество; при этом фактически имущество продолжало использоваться самим заводом.

"Сотрудники БЭБ на основании определения следственного судьи наложили арест на имущество и оборудование. Расследование продолжается.", – сказано в сообщении Бюро экономической безопасности.

Каковы правовые пути для взыскания имущества россиян

В сентябре 2022 года эксперты объясняли Фокусу, что в Украине есть несколько правовых путей для ареста и конфискации имущества, связанного со страной-агрессором. Так, например, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", адвокат Игорь Чудовский указывает на принятый 12 мая 2022 года закон о конфискации имущества россиян и белорусов (№7194). Речь идет об изменениях, принятых в уже действующий в Украине Закон "О санкциях".

"Этот закон предусматривает возможность конфискации и взыскания в доход государства активов физических или юридических лицу, а также активов, которыми эти лица могут прямо или косвенно распоряжаться. Речь идет о полном лишении граждан РФ и РБ права собственности на имущество в Украине и за ее пределами", — отметил он.

Напомним, что 20 марта 2023 года Высший антикоррупционный суд одобрил конфискацию активов российского олигарха Аркадия Ротенберга, среди которых был киевский ТРЦ Ocean Plaza. Иск о применении санкций к Ротенбергу 3 марта подал Минюст