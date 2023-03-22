Ще мінус один: в Україні заарештували майно заводу, яким володіє російський олігарх

За версією слідства, посадові особи заводу користувалися одразу декількома схемами з "мінімізації" податкових платежів

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В Україні було заарештовано майно заводу "ВСМПО Титан України", керівництво якого запідозрили від сплати податків в особливо великих розмірах, майно підприємства було заарештовано. Бенефіціаром підприємства є російський олігарх Михайло Шелков, повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Наголошується, що державний бюджет України недорахувався десятків мільйонів гривень доходів. Так, за версією слідства, посадові особи заводу користувалися одразу декількома схемами з "мінімізації" податкових платежів:

було сформовано фейкові витрати підприємства на суму понад 155 млн грн , тому держбюджет недоотримав близько 40 млн грн ПДВ та податку на прибуток;

, тому держбюджет недоотримав близько ПДВ та податку на прибуток; у 2019-2022 роках директор заводу також намагався приховати активи підприємства, фіктивно продавши іншій юридичній особі верстати, печі, комп'ютерну техніку, електроустаткування та інше майно; при цьому фактично майно продовжувало використовувати сам завод.

"Співробітники БЕБ на підставі ухвали слідчого судді наклали арешт на майно та обладнання. Розслідування триває", — сказано в повідомленні Бюро економічної безпеки.

Які правові шляхи для стягнення майна росіян

У вересні 2022 року експерти пояснювали Фокусу, що в Україні є кілька правових шляхів для арешту та конфіскації майна, пов'язаного з країною-агресором. Так, наприклад, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери", адвокат Ігор Чудовський вказує на ухвалений 12 травня 2022 року закон про конфіскацію майна росіян та білорусів (№7194). Йдеться про зміни, прийняті до Закону "Про санкції", що вже діє в Україні.

"Цей закон передбачає можливість конфіскації та стягнення в дохід держави активів фізичних або юридичних осіб, а також активів, якими ці особи можуть прямо чи опосередковано розпоряджатися. Йдеться про повне позбавлення громадян РФ та РБ права власності на майно в Україні та за її межами", — зауважив він.

Нагадаємо, що 20 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд схвалив конфіскацію активів російського олігарха Аркадія Ротенберга, серед яких був київський ТРЦ Ocean Plaza. Позов про застосування санкцій до Ротенберга 3 березня подав Мін'юст