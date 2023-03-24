250 тыс. гривен на собственное дело: как женщинам в Украине предлагают создавать свой бизнес

В Министерстве экономики уверяют, что повышение уровня занятости – один из приоритетов для правительства. Поэтому в Украине были созданы программы, которые будут помогать украинкам приобщаться к бизнесу.

Related video

Кабинет министров Украины разработал несколько программ, направленных на интеграцию женщин в рынок труда и предпринимательства. Теперь правительство ищет партнеров, чтобы реализовать программы на практике. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с представительницей ООН Женщины в Украине Сабин Гюнеш, которая состоялась в пятницу, 24 марта 2023 года.

"Повышение уровня занятости – один из приоритетов для правительства. Мы запустили ряд программ, направленных на поддержку бизнеса и улучшение ситуации на рынке труда", – рассказала Юлия Свириденко.

Она отметила, что среди них программа привлечения женщин к предпринимательству, то есть женщинам будут предоставлять микрогранты для развития малого и среднего бизнеса.

"Еще есть несколько программ содействия трудоустройству и переобучению женщин, чтобы повысить их конкурентность на рынке труда. Мы готовимся к поддержке тех женщин, которые вернутся из-за границы, куда выехали из-за войны, и привлечения их к восстановлению страны. Сейчас ищем партнеров для реализации этой политики", — подчеркнула министр.

В то же время заместитель министра экономики Татьяна Бережная добавила, что женщины с предпринимательскими жилками могут получить микрогрант до 250 тыс. грн в рамках программы "Собственное дело". За эти деньги они смогут создать с нуля или развить собственный бизнес.

"В ближайшее время мы планируем расширить эту программу и предоставим возможность женам ветеранов взять грант на вдвое большую сумму для развития семейного бизнеса", — сообщила Татьяна Бережная.

Также для украинок хотят ввести программы переквалификации, чтобы женщины получали более востребованную на рынке труда специальность. Так, например, в апреле 2023 года заработает новая грантовая программа "Старт в IT", в рамках которой выдадут грант на обучение в сфере информационных технологий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса. Упрощенная система для этой сферы бизнеса действовала с апреля 2022 года.

Также Фокус в своем новом обзоре выяснил, как на рынке труда в Украине уже начала расти конкуренция работодателей за работников с большим опытом работы.