250 тис. гривень на власну справу: як жінкам в Україні пропонують створювати свій бізнес

У Міністерстві економіки запевняють, що підвищення рівня зайнятості – один із пріоритетів для уряду. Тому в Україні було створено програми, які допомагатимуть українкам долучатися до бізнесу.

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Кабінет міністрів України розробив кілька програм, спрямованих на інтеграцію жінок на ринок праці та підприємництва. Наразі уряд шукає партнерів, щоб реалізувати програми на практиці. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представницею ООН Жінки в Україні Сабіном Гюнеш, яка відбулася у п'ятницю, 24 березня 2023 року.

"Підвищення рівня зайнятості – один із пріоритетів для уряду. Ми запустили низку програм, спрямованих на підтримку бізнесу та покращення ситуації на ринку праці", – розповіла Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що серед них програма залучення жінок до підприємництва, тобто жінкам надаватимуть мікрогранти для розвитку малого та середнього бізнесу.

"Ще є кілька програм сприяння працевлаштуванню та перенавчанню жінок, щоб підвищити їхню конкурентність на ринку праці. Ми готуємося до підтримки тих жінок, які повернуться з-за кордону, куди виїхали через війну, та залучення їх до відновлення країни. Зараз шукаємо партнерів для реалізації цієї політики", — наголосила міністр.

Водночас, заступник міністра економіки Тетяна Бережна додала, що жінки з підприємницькими жилками можуть отримати мікрогрант до 250 тис. грн у межах програми "Власна справа". За ці гроші вони зможуть створити із нуля чи розвинути власний бізнес.

"Найближчим часом ми плануємо розширити цю програму і надамо можливість дружинам ветеранів взяти грант на вдвічі більшу суму для розвитку сімейного бізнесу", — повідомила Тетяна Бережна.

Також для українок хочуть запровадити програми перекваліфікації, щоб жінки отримували більш затребувану на ринку праці спеціальність. Так, наприклад, у квітні 2023 року почне працювати нова грантова програма "Старт в IT", в межах якої видадуть грант на навчання у сфері інформаційних технологій.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відміну податкових пільг для грального бізнесу. Спрощена система для цієї галузі бізнесу діяла з квітня 2022 року.

Також Фокус у своєму новому огляді з'ясував, як на ринку праці в Україні вже почала зростати конкуренція роботодавців за працівниками із великим досвідом роботи.