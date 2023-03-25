Лук и яйца в Украине продолжат дорожать: эксперты раскрыли, когда ждать падения цен

В ближайшие недели украинцам придется тратить на еду еще больше денег, но ближе к лету появится дешевая отечественная продукция.

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В апреле в Украине вырастут цены на лук и яйца. Причину подорожания директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева раскрыла сайту Obozrevatel.

По ее словам, цены на лук в Украине продолжают бить рекорды со времен независимости страны, поскольку запасы в хранилищах отечественных производителей подходят к концу. Повышение продлится до середины мая, когда на рынок должна поступить украинская продукция.

Екатерина Зверева объяснила, что у большинства фермеров в Украине нет профессиональных хранилищ, где лук может лежать до 12 месяцев, поэтому они пытаются продать свой урожай сразу после сбора или хотя бы до заморозков. Предприятия, которые имеют такое оборудование, могут продавать лук и весной, когда цены выше. Во время войны российские силы активно обстреливают объекты инфраструктуры, в том числе электростанции и сельскохозяйственные хранилища, поэтому затраты фермеров значительно увеличились, а овощи начали портиться быстрее.

Сейчас продавцы вынуждены докупать лук за границей. Сделать это непросто как из-за высоких цен, так и из-за экспортных ограничений, введенных некоторыми странами для защиты локальных рынков на фоне мирового дефицита этого продукта.

Ситуацию с продажей яиц изданию "РБК-Украина" прокомментировала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. Согласно ее прогнозу, украинцам не стоит ждать снижения цен накануне Пасхи, когда наблюдается годовой пик спроса на этот продукт. В самом лучшем случае стоимость яиц в ближайшие три недели останется на том же уровне, а в самом худшем — вырастет на 15%.

"В этом году очень высокая цена на данный продукт, и еще больший рост "не пропустит" покупательская способность украинцев", — добавила Светлана Литвин.

После Пасхи возможно постепенное снижение стоимости яиц из-за падения спроса и увеличения поставок от домохозяйств, обеспечивающих половину производства в Украине. В начале лета цены могут упасть на 30%-35% и составить примерно 45-50 грн за десяток.

Ранее писали, что за первые два месяца 2023 года потребительские цены в Украине выросли на 1,5%. При этом сильнее всего подорожали яйца и лук. Фокус выяснил причины роста цен на самые популярные продукты в Украине.

23 марта замглавы "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук заявил, что цены на овощи в Украине будут дорожать всю весну. На цены влияет война, погода и другие факторы.