Цибуля та яйця в Україні продовжать дорожчати: експерти розкрили, коли чекати падіння цін

Найближчими тижнями українцям доведеться витрачати на їжу ще більше грошей, але ближче до літа з'явиться дешева вітчизняна продукція.

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У квітні в Україні зростуть ціни на цибулю і яйця. Причину подорожчання директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва розкрила сайту Obozrevatel.

За її словами, ціни на цибулю в Україні продовжують бити рекорди з часів незалежності країни, оскільки запаси в сховищах вітчизняних виробників добігають кінця. Підвищення триватиме до середини травня, коли на ринок має надійти українська продукція.

Катерина Звєрєва пояснила, що більшість фермерів в Україні не мають професійних сховищ, де цибуля може лежати до 12 місяців, тож намагаються продати свій врожай одразу після збору або хоча б до заморозків. Підприємства, які мають таке обладнання, можуть продавати цибулю і навесні, коли ціни вищі. Під час війни російські сили активно обстрілюють об'єкти інфраструктури, зокрема електростанції та сільськогосподарські сховища, тому витрати фермерів значно збільшилися, а овочі почали псуватися швидше.

Зараз продавці змушені докуповувати цибулю за кордоном. Зробити це непросто як через високі ціни, так і через експортні обмеження, запроваджені деякими країнами для захисту локальних ринків на тлі світового дефіциту цього продукту.

Ситуацію з продажем яєць виданню "РБК-Україна" прокоментувала аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Згідно з її прогнозом, українцям не варто чекати зниження цін напередодні Великодня, коли спостерігається річний пік попиту на цей продукт. У найкращому разі вартість яєць у найближчі три тижні залишиться на тому самому рівні, а в найгіршому — зросте на 15%.

"У цьому році дуже висока ціна на цей продукт, і ще більше підвищення "не пропустить" купівельна спроможність українців", — додала Світлана Литвин.

Після Великодня можливе поступове зниження вартості яєць через падіння попиту і збільшення поставок від домогосподарств, що забезпечують половину виробництва в Україні. На початку літа ціни можуть впасти на 30%-35% і скласти приблизно 45-50 грн за десяток.

Раніше писали, що за перші два місяці 2023 споживчі ціни в Україні зросли на 1,5%. При цьому найсильніше подорожчали яйця та цибуля. Фокус з'ясував причини зростання цін на найпопулярніші продукти в Україні.

23 березня заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук заявив, що ціни на овочі в Україні дорожчатимуть усю весну. На ціни впливає війна, погода та інші фактори.