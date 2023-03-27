Экспорт дизтоплива из РФ бьет рекорды под санкциями: кто сотрудничает с агрессором, — СМИ

Большая часть российского экспорта дизельного топлива поставляется в Турцию. Среди других импортеров — Марокко, Бразилия, Тунис и даже крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия.

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Российская Федерация уже в марте 2023 года может поставить рекордные объемы дизеля, несмотря на санкции со стороны Европейского Союза, из-за которых страна лишилась крупнейшего рынка сбыта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, вместо Европейского Союза Россия активно продает свой дизель странам Азии. Например, Турция и Марокко увеличили закупки, воспользовавшись предложенными большими скидками. При этом у РФ еще есть грузы, которые сейчас хранятся в плавучих хранилищах.

Как пишет Bloomberg, за 19 дней марта России удалось поставлять по 1,5 миллиона баррелей дизельного топлива в сутки. Если этот показатель сохранится, то Кремлю удастся выйти на самый высокий экспорт с начала 2016 года.

За 19 дней марта России удалось поставлять по 1,5 млн баррелей дизельного топлива в сутки Фото: Bloomberg

При этом, по словам независимого аналитика по нефтепродуктам из США Михаила Турукалова, российские нефтепроизводители уверены, что продадут свою продукцию Причина: значительные скидки, благодаря которым открываются новые рынки для сбыта.

"Пока в марте объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах оставались высокими, что позволило увеличить выпуск дизельного топлива", — отметил он.

Впрочем, долго зарабатывать на поставках дизтоплива Москве не удастся, поскольку планы загрузки ключевых российских портов показывают снижение в апреле по сравнению с мартовскими графиками.

Большая часть российского экспорта дизельного топлива поставляется в Турцию. Среди других импортеров — Марокко, Бразилия, Тунис и даже крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия.

Напомним, 10 марта Bloomberg писал, что у российских нефтяных компаний появились проблемы с экспортом дизельного топлива. Так, по данным журналистов, 4,4 миллиона баррелей российского дизеля находятся в дрейфующих в океане танкерах и ждет покупателей.

Тем временем война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов. Возможности экономики РФ резко ослабли в конце прошлого года, и портал Bloomberg пишет, что тогда ВВП сократился на 4,6% в годовом выражении.