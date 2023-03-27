Експорт дизпалива з РФ б'є рекорди під санкціями: хто співпрацює з агресором, — ЗМІ

Більшість російського експорту дизельного палива поставляється до Туреччини. Серед інших імпортерів – Марокко, Бразилія, Туніс та навіть найбільший експортер нафти Саудівська Аравія.

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Російська Федерація вже в березні 2023 року може поставити рекордні обсяги дизеля, незважаючи на санкції з боку Європейського Союзу, через які країна втратила найбільший ринок збуту. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Так, замість Європейського Союзу, Росія активно продає свій дизель країнам Азії. Наприклад, Туреччина та Марокко збільшили закупівлі, скориставшись запропонованими великими знижками. При цьому РФ ще має вантажі, які зараз зберігаються в плавучих сховищах.

Як пише Bloomberg, за 19 днів березня Росії вдалося постачати по 1,5 мільйона барелів дизельного палива на добу. Якщо цей показник збережеться, Кремлю вдасться вийти на найвищий експорт з початку 2016 року.

За 19 днів березня Росії вдалося постачати по 1,5 млн. барелів дизельного палива на добу Фото: Bloomberg

При цьому, за словами незалежного аналітика з нафтопродуктів зі США Михайла Турукалова, російські нафтовиробники впевнені, що продадуть свою продукцію Причина: значні знижки, завдяки яким відкриваються нові ринки для збуту.

"Поки що у березні обсяги переробки на російських нафтопереробних заводах залишалися високими, що дозволило збільшити випуск дизельного палива", — зазначив він.

Втім, довго заробляти на постачанні дизпалива Москві не вдасться, оскільки плани завантаження ключових російських портів показують зниження у квітні порівняно з березневими графіками.

Більшість російського експорту дизельного палива поставляється до Туреччини. Серед інших імпортерів – Марокко, Бразилія, Туніс та навіть найбільший експортер нафти Саудівська Аравія.

Нагадаємо, 10 березня Bloomberg писав, що у російських нафтових компаній виникли проблеми з експортом дизельного палива. Так, за даними журналістів, 4,4 мільйона барелів російського дизеля знаходяться в танкерах, що дрейфують в океані, і чекає на покупців.

Тим часом війна в Україні продовжує спустошувати російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів. Можливості економіки РФ різко ослабли наприкінці минулого року, і портал Bloomberg пише, що тоді ВВП скоротився на 4,6% у річному вираженні.