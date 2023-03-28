Цены на овощи идут на рекорд: украинцам объяснили, когда все подешевеет

Овощи в Украине дорожают рекордными темпами, но украинцев заверяют, что продукты хоть и не скоро, но начнут дешеветь.

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Сейчас в Украине наблюдается пик цен на овощи, поскольку кроме сезонного фактора, на подорожание повлияли энергетический кризис и оккупация Россией некоторых регионов страны. Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"В Украине наблюдается пик на овощи. Подорожание произошло из-за двух факторов: энергетический кризис, который возник из-за страны-агрессора, помешал сохранить большую часть урожая. Второй фактор — многие овощи, прежде всего, лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации овощи не были доступны украинскому потребителю", — рассказал он.

По его словам, овощи станут дешевле сразу после того, как появится новый урожай. Тарас Высоцкий также рассказал, что аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи, поэтому ожидается больший урожай.

Кроме того, в Минагрополитики работают над стабилизацией цен.

"Этим следует заниматься не для регулирования или ограничений, а ради рыночных механизмов. Ибо регулирование цен, как показывает практика, реализуется в теневой оборот", — подчеркнул Тарас Высоцкий.

Как в Украине подорожали овощи и фрукты

Как свидетельствуют данные Госстата, овощи за два месяца 2023 года подорожали на 21,2%, и таким образом стали главным драйвером инфляции. Их догоняют фрукты с показателем +5,9%. Для сравнения, потребительские цены в целом за этот период повысились на 1,5%, продовольствие и напитки подорожали на 2,9%.

"В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 13,9%) подорожали овощи. На 1,4–0,4% выросли цены на фрукты, мясо птицы, рыбу и рыбные продукты, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, безалкогольные напитки", — сообщают в Госстате.

ТОП-5 групп продовольственных товаров, подорожавших в январе-феврале 2023 года:

овощи: +21,2%

фрукты: +5,9%

молоко: +2,5%

хлеб: +2,5%

безалкогольные напитки: +2%

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что перед празднованием Пасхи в Украине ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц. А 23 марта замглавы "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук заявил, что цены на овощи в Украине будут дорожать всю весну. На цены влияет война, погода и другие факторы.