Ціни на овочі йдуть на рекорд: українцям пояснили, коли все подешевшає

Овочі в Україні дорожчають рекордними темпами, але українців запевняють, що продукти хоч і не скоро, але почнуть дешевшати.

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Наразі в Україні спостерігається пік цін на овочі, оскільки окрім сезонного чинника, на подорожчання вплинули енергетична криза та окупація Росією деяких регіонів країни. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"В Україні спостерігається пік цін на овочі. Подорожчання сталося через два фактори: енергетична криза, яка виникла через країну-агресора, завадила зберегти більшу частину врожаю. Другий фактор — багато овочів, насамперед цибуля та морква, вирощувалися у Херсонській та Запорізькій областях. Через окупацію овочі не були доступні українському споживачеві", — розповів він.

За його словами, овочі стануть почнуть дешевшати одразу після того, як з'явиться новий урожай. Тарас Висоцький також розповів, що аграрії планують збільшити посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі, тож очікується більший урожай.

Крім того, у Мінагрополітики працюють над стабілізацією цін.

"Цим слід займатися не для регулювання чи обмежень, а заради ринкових механізмів. Бо регулювання цін, як показує практика, реалізується в тіньовий обіг", — наголосив Тарас Висоцький.

Як в Україні подорожчали овочі та фрукти

Як свідчать дані Держстату, овочі за два місяці 2023 року подорожчали на 21,2% і таким чином стали головним драйвером інфляції. Їх наздоганяють фрукти із показником +5,9%. Для порівняння, споживчі ціни загалом за цей період підвищилися на 1,5%, продовольство та напої подорожчали на 2,9%.

"У лютому ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 13,9%) подорожчали овочі. На 1,4–0,4% зросли ціни на фрукти, м'ясо птиці, рибу та рибні продукти, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, безалкогольні напої", — повідомляють у Держстаті.

ТОП-5 груп продовольчих товарів, що подорожчали у січні-лютому 2023 року:

овочі: +21,2%

фрукти: +5,9%

молоко: +2,5%

хліб: +2,5%

безалкогольні напої: +2%

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що напередодні Великодня в Україні очікується подорожчання м'яса, молочної продукції та яєць. А 23 березня заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук заявив, що ціни на овочі в Україні дорожчатимуть усю весну. На ціни впливає війна, погода та інші фактори.