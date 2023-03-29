Часть Украины обесточена из-за непогоды: где не будет света 29 марта

На фоне ухудшения погодных условий, как предупреждают в "Укрэнерго", частично без электроэнергии остаются 12 областей страны. Графики отключения света также применены в Киеве.

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В среду, 29 марта, в некоторых районах Киева введены стабилизационные графики отключения света. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале компании ДТЭК.

Киевлянам сообщили, что стабилизационные отключения понадобились из-за возросшей нагрузки на электросети.

Где в Киеве отключили свет

По информации ДТЭК, 29 марта стабилизационные графики отключения света будут применяться в таких районах:

Голосеевский;

Святошинский;

Шевченковский;

Соломенский;

В то же время, по информации Киевской городской военной администрации, стабилизационные отключения применяются также в Подольском, Дарницком и Днепровском районах столицы.

Кроме того, электроэнергия 29 марта также будет частично отсутствовать в Киевской области. Ограничения, как утверждают в ДТЭК, вводятся из-за продолжающейся непогоды.

Сообщается, что стабилизационные графики в регионе действуют в трех районах:

Бучанский:

Фастовский;

Обуховский.

При этом аварийные отключения оборудования зафиксированы в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

Ситуация со светом в Украине 29 марта

По информации НЭК "Укрэнерго", из-за непогоды частично остаются без света бытовые потребители в 12 областях Украины:

Житомирской

Винницкой

Хмельницкой

Черновицкой

Киевской

Черниговской

Черкасской

Николаевской

Одесской

Кировоградской

Днепропетровской

Сумской.

Отключения света в Украине 29 марта применены в 12 областях Фото: Укрэнерго

Отмечается, что ремонтные бригады энергетиков уже устраняют повреждения и восстанавливают электроснабжения. Кроме этого, продолжаются работы по восстановлению поврежденных российскими обстрелами сетей в:

Сумской

Харьковской

Донецкой

Запорожской

Херсонской областях.

Напомним, 28 марта 2023 года глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в ближайшие полгода в Украине не должны возникать проблемы с обеспечением электроэнергией населения и промышленности. К тому же, украинская энергосистема входит в европейскую, поэтому сможет импортировать электроэнергию, если будет нужно.

Также Фокус сообщал о намерениях Украины возобновить экспорт электроэнергии в Европу. В министерстве энергетики рассчитывают, что европейская сеть ENTSO-E как можно быстрее расширит возможности импорта и экспорта электроэнергии между нашей страной и ЕС.