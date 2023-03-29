Частина України знеструмлена через негоду: де не буде світла 29 березня
На тлі погіршення погодних умов, як попереджають у "Укренерго", частково без електроенергії залишаються 12 областей країни. Графіки відключення світла також застосовані у Києві.
У середу, 29 березня, у деяких районах Києва запроваджено стабілізаційні графіки відключення світла. Інформація про це з'явилася в офіційному Telegram-каналі компанії ДТЕК.
Киянам повідомили, що стабілізаційні відключення знадобилися у зв'язку зі зростанням навантаження на електромережі.
Де у Києві відключили світло
За інформацією ДТЕК, 29 березня стабілізаційні графіки відключення світла будуть застосовуватись у таких районах:
- Голосіївський;
- Святошинський;
- Шевченківський;
- Солом'янський;
Водночас за інформацією Київської міської військової адміністрації, стабілізаційні відключення застосовуються також у Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах столиці.
Крім того, електроенергія 29 березня також буде частково відсутня у Київській області. Обмеження, як стверджують у ДТЕК, вводяться через негоду.
Повідомляється, що стабілізаційні графіки у регіоні діють у трьох районах:
- Бучанський:
- Фастівський;
- Обухівський.
При цьому аварійні відключення обладнання зафіксовані у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.
Ситуація зі світлом в Україні 29 березня
За інформацією НЕК "Укренерго", через негоду частково залишаються без світла побутові споживачі у 12 областях України:
- Житомирській
- Вінницькій
- Хмельницькій
- Чернівецькій
- Київській
- Чернігівській
- Черкаській
- Миколаївській
- Одеській
- Кіровоградській
- Дніпропетровській
- Сумський.
Зазначається, що ремонтні бригади енергетиків вже усувають пошкодження та відновлюють електропостачання. Крім цього, продовжуються роботи з відновлення пошкоджених російськими обстрілами мереж у:
- Сумський
- Харківській
- Донецькій
- Запорізький
- Херсонська область.
Нагадаємо, 28 березня 2023 року голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що у найближчі пів року в Україні не повинні виникати проблеми із забезпеченням електроенергією населення та промисловості. До того ж українська енергосистема входить до європейської, тож зможе імпортувати електроенергію, якщо буде потрібно.
Також Фокус повідомляв про наміри України відновити експорт електроенергії до Європи. У міністерстві енергетики розраховують, що європейська мережа ENTSO-E якнайшвидше розширить можливості імпорту та експорту електроенергії між нашою країною та ЄС.