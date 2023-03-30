Дорогой Львов, дешевый Франковск: как изменилась в городах стоимость жилья и где теперь "столичные цены"

Какие сейчас цены на квартиры в Украине в разных городах, на каких условиях продают жилье застройщики с полной оплатой и рассрочкой, стоит ли ждать скидок.

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За год войны цены на квартиры в Киеве в долларах в новостройках практически не изменились, а в некоторых проектах даже несколько снизились, но в гривневом эквиваленте наоборот — выросли. О таких тенденциях ценообразования на первичном рынке Фокус рассказывает в своем новом обзоре "Квартиры весной. Какова цена квартиры в новостройке и будет ли дороже".

Цены на квартиры в Киеве в долларах и гривне с начала войны изменились следующим образом:

февраль 2022: 35,4 тыс. грн за кв м / $1182 за кв м;

март 2022 года: 48 тыс. грн за кв м / $1263 за кв м.

Правда, приведенная статистика портала lun.ua опирается на заявленные цены застройщиков, в то время как стоимость квадратного метра в реальных сделках может отличаться в сторону уменьшения. Ведь при значительном падении спроса покупатель на рынке диктует свои условия.

"Начиная с весны 2022 года застройщики возобновили продажи — корректировали цены акциями и скидками и в целом в долларовом эквиваленте стоимость жилья в новостройках снизилась примерно на 15%", — вспоминает Анна Щербань, директор по маркетингу компании Royal House.

А по наблюдениям Анны Мурашенко, коммерческого директора Really Building, цены на квартиры в Киеве в долларах во время полномасштабной войны наиболее заметно просели в премиум-сегменте — иногда до 60%, в то время как в эконом-классе стоимость первичной недвижимости в долларах в среднем снизилась на 30%.

Застройщики рассказывают, что весной несколько оживился спрос на жилье, но до довоенной активности все еще далеко Фото: Наталия Богута

По оценкам некоторых собеседников Фокуса, на первичном рынке проявившийся спрос связан с возможностью рассрочки платежей.

"Доля покупок квартир в рассрочку увеличилась до 80% от всех продаж, потому что застройщики начали предлагать выгодные условия рассрочки без удорожания квадратного метра, с минимальным первым взносом и продленным сроком действия", — рассказывает в комментарии Фокусу Анна Щербань.

Собеседница Фокуса уточняет, что даже когда у клиента есть вся сумма на покупку квартиры и при полной оплате предоставляется большая скидка – покупатель не готов платить всю сумму сразу.

Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости, подтверждает, что девелоперы сейчас поощряют покупателей программами рассрочки на 3-5 лет, государственной программой льготного кредитования "єОселя", и предлагают дополнительные скидки для защитников Украины.

По наблюдениям собеседницы издания, сегодня часто можно встретить скидки не на отдельные категории квартир, как раньше, а на все лоты в ЖК. В среднем скидки от застройщиков доходят до 10-12%, но сейчас становится заметной тенденция увеличения скидки до 15%.

Ирина Луханина, эксперт рынка недвижимости, подтверждает, что застройщикам приходится идти на следующие уступки покупателям:

скидки до 15-20% при полной оплате,

акции и розыгрыши скидки на $5-15 тыс. на какой-то конкретный объект,

определенные бонусы, такие как ремонт квартиры, подарки и т.д.

Некоторые застройщики рассказывают, что большинство покупателей интересуется программами рассрочки Фото: Getty Images

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Для наглядности приведем в пример несколько актуальных предложений застройщиков в разных городах Украины.

К примеру, в столичном ЖК "Новая Англия" стоимость однокомнатных стартует от 1,3 млн грн (от 42,3 тыс. или $1113 грн за кв м). Рассрочка предлагается на три года с первым взносом от 30%. А на выбранные квартиры в одном из домов, сдаваемом в эксплуатацию в 2025 году, предлагается скидка 19%.

Во львовском ЖК VIKING Park с введением во втором квартале 2023 года наименьшая однокомнатная стоит 1,41 млн грн (от 40,15 тыс. грн или $1057 за кв м). В этом комплексе есть возможность приобрести готовые квартиры по программе льготного кредитования "єОселя".

В Одессе в ЖК Aqua Marine квартиры предлагают с ремонтом по цене от 34,5 до 54,6 тыс. грн за кв. м ($910 — $1440 за кв. м). Можно воспользоваться рассрочкой на три года с первым взносом от 10%. А при полной оплате в одном из домов комплекса жилье можно приобрести со скидкой 10%.

Завершим статистикой цен на квартиры в городах Украины, где во время войны жилье строится наиболее активно. А это, по словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, областные центры на западе страны и города Киева, на которые приходится 35% и 30% от общего количества активно строящихся объектов соответственно. На третьем месте с долей 12% находится Одесса.

Средние цены на квартиры по городам в новостройках установились следующие*:

Киев: 48 тыс. грн за кв м / $1263 за кв м;

Львов: 46,2 тыс. грн за кв м / $1216 за кв м;

Одесса: 38 тыс. грн за кв м / $1000 за кв м;

Ужгород: 37,6 тыс. грн за кв м / $990 за кв м;

Черновцы: 32,9 тыс. грн за кв. м / $866 за кв м;

Ивано-Франковск: 25,0 тыс. грн за кв м / $658 за кв м;

Тернополь: 25,0 тыс. грн за кв м / $658 за кв м.

*По статистике lun.ua по состоянию на конец марта 2023 года с учетом курса доллара 38 UAH/USD.

Эти цифры наглядно показывают, что во время войны цены на квартиры во Львове практически догнали цены на квартиры в Киеве.

Ранее Фокус выяснял, каковы актуальные условия кредитования на покупку жилья в Украине, в том числе — по государственной программе льготного кредитования "єОселя".