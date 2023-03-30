Дорогий Львів, дешевий Франківськ: як змінилась у містах вартість житла і де тепер "столичні ціни"

Які зараз ціни на квартири в Україні у різних містах, на яких умовах продають житло забудовники з повною оплатою і розтермінуванням, та чи варто чекати на знижки.

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За рік війни ціни на квартири у Києві в доларах в новобудовах практично не змінилися, а в деяких проєктах навіть дещо зменшилися, але в гривневому еквіваленті навпаки — зросли. Про такі тенденції ціноутворення на первинному ринку Фокус розповідає у своєму новому огляді "Квартири повесні. Якою є ціна квартири у новобудові та чи буде дорожче".

Ціни на квартири у Києві в доларах та гривні від початку війни змінилися наступним чином:

лютий 2022 року: 35,4 тис. грн за кв м / $1182 за кв м;

березень 2022 року: 48 тис. грн за кв м / $1263 за кв м.

Правда, наведена статистика порталу lun.ua спирається на заявлені ціни забудовників, тоді як вартість квадратного метра в реальних угодах може відрізнятися в бік зменшення. Адже за умови значного падіння попиту покупець на ринку диктує свої умови.

"Починаючи з весни 2022 року забудовники відновили продажі – коригували ціни акціями та знижками й загалом в доларовому еквіваленті вартість житла в новобудовах знизилися приблизно на 15%", — згадує Анна Щербань, директорка з маркетингу компанії Royal House.

А за спостереженнями Ганни Мурашенко, комерційної директорки Really Building ціни на квартири у Києві в доларах під час повномасштабної війни найбільш помітно просіли в преміум-сегменті — іноді до 60%, тоді як у економ-класі вартість первинної нерухомості в доларах в середньому знизилися на 30%.

Забудовники розповідають, що весною дещо пожвавився попит на житло, але до довоєнної активності все ще далеко Фото: Наталія Богута

За оцінками деяких співрозмовників Фокусу, на первинному ринку наявний попит зараз пов’язаний з можливістю розтермінування платежів.

"Доля покупок квартир на виплат збільшилася до 80% від усіх продажів, бо забудовники почали пропонувати вигідні умови розтермінування без здорожчання квадратного метра, з мінімальним першим внеском і подовженим строком дії", — розповідає в коментарії Фокусу Анна Щербань.

Співрозмовниця Фокусу уточнює, що навіть коли у клієнта є вся сума на покупку квартири й при повній оплаті надається велика знижка – покупець не готовий сплачувати всю суму одразу.

Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості, підтверджує, що девелопери зараз заохочують покупців програмами розтермінування на 3-5 років, державною програмою пільгового кредитування "єОселя", і пропонують додаткові знижки для захисників України.

За спостереженнями співрозмовниці видання зараз часто можна зустріти знижки не на окремі категорії квартир, як раніше, а на всі лоти в ЖК. В середньому знижки від забудовників сягають 10-12%, але зараз стає помітною тенденція збільшення знижки до 15%.

Ірина Луханіна, експерт ринку нерухомості, підтверджує, що забудовникам доводиться йти на наступні поступки покупцям:

знижки до 15-20% за умови повної оплати,

акції і розіграші знижки на $5-15 тис. на якийсь конкретний об'єкт,

певні бонуси, такі як ремонт квартири, подарунки та ін.

Деякі забудовники розповідають, що більшість покупців цікавляться програмами розтермінування Фото: Getty Images

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Для наочності, наведемо у приклад декілька актуальних пропозицій забудовників в різних містах України.

Наприклад, в столичному ЖК "Нова Англія" вартість однокімнатних стартує від 1,3 млн грн (від 42,3 тис. або $1113 грн за кв м). Розтермінування пропонується на три роки з першим внеском від 30%. А на обрані квартири в одному з будинків, який здається в експлуатацію в 2025 році пропонується знижка 19%.

А у львівському ЖК VIKING Park з введенням до другого кварталу 2023 року найменша однокімнатна коштує 1,41 млн грн (від 40,15 тис. грн або $1057 за кв м). У цьому комплексі є можливість придбати готові квартири за програмою пільгового кредитування "єОселя".

В Одесі в ЖК Aqua Marine квартири пропонують з ремонтом по ціні від 34,5 до 54,6 тис. грн за кв м ($910 — $1440 за кв. м). Можна скористатися розтермінуванням на три роки з першим внеском від 10%. А при повній оплаті в одному з будинків комплексу квартири можна придбати зі знижкою 10%.

Й завершимо статистикою цін на квартири в містах України, де під час війни житло будується найбільш активно. А це, за словами Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development обласні центри на заході країни та місто Київ, на які припадає 35% і 30% від загальної кількості об'єктів, що зараз активно будуються, відповідно. На третьому місці з долею 12% знаходиться Одеса.

Середні ціни на квартири в Україні по містах в новобудовах встановилися наступні*:

Київ: 48 тис. грн за кв м / $1263 за кв м;

Львів: 46,2 тис. грн за кв м / $1216 за кв. м;

Одеса: 38,0 тис. грн за кв м / $1000 за кв м;

Ужгород: 37,6 тис. грн за кв м / $990 за кв м;

Чернівці: 32,9 тис. грн за кв м / $866 за кв м;

Івано-Франківськ: 25,0 тис. грн за кв м / $658 за кв м;

Тернопіль: 25,0 тис. грн за кв м / $658 за кв м.

*За статистикою lun.ua станом на кінець березня 2023 року з урахуванням курсу долара 38 UAH/USD.

Ці цифри наочно демонструють, що під час війни ціни на квартири у Львові практично наздогнали ціни на квартири у Києві.

Раніше Фокус з’ясовував, якими є актуальні умови кредитування на покупку житла в Україні, у тому числі — за державною програмою пільгового кредитування "єОселя".