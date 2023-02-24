Купити квартиру в Україні: що буде з іпотекою та іншими кредитами у 2023 році

2022 року банки повільно та мало видавали кредитів на купівлю нерухомості, але 2023 року ситуація з іпотечним кредитуванням може змінитися. Фокус дізнався про деталі.

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Кредитна активність банків відновлюється після повного провалу протягом 2022 року, проте іпотечні кредити, як і раніше, видаватимуть лише деякі банки, тобто масово кредити на придбання житла не пропонуватимуться у 2023 році. Про це пише Фокус у статті "Збитки, відтік валюти, фіксований курс. Як банки пережили перший рік війни".

Сьогодні багато банків пропонують кредити готівкою та кредитні картки, але вже є низка пропозицій і з автокредитування, і з іпотеки.

"Поступово невеликими кроками відновлюється кредитування за рахунками (овердрафтами) та кредитними картками. Також спостерігається поновлення й автокредитування. Банки в нинішніх умовах застосовують акуратніші підходи з метою нівелювання додаткових ризиків", — зазначає Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів "Кредобанку".

На думку голови правління "Юнекс Банку" Івана Світека, кредитування населення сьогодні триває досить активно. "Банки та небанківські установи зосереджені, перш за все, на невеликих кредитах готівкою та карткових лімітах, оскільки ці продукти можуть існувати в умовах дорожнечі ресурсів. Щодо складніших продуктів, як іпотека, автокредитування, то будуть зроблені тільки дуже обережні кроки", — прогнозує Іван Світек.

За даними НБУ, 2022 року банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком, нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 разу за кількістю договорів і в 4,3 разу в грошовому вимірі.

У жовтні минулого року Кабмін запустив програму пільгового іпотечного кредитування "єОселя", і експерти очікують, що більшість нових кредитів у 2023 році буде видано саме в межах державної кредитної програми. Партнерами за цією програмою є п'ять українських банків — це "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Скай банк" і банк "Глобус".

"Іпотека може поступово відновлюватися за державними програмами. Але на великі обсяги поки що розраховувати не варто. Навіть кілька мільярдів іпотечних кредитів цього року — це вже буде успіх програми "ЄОселя", — упевнений Євген Дубогриз.

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року уряд запустив програму пільгового кредитування на купівлю нових квартир і будинків "єОселя", умови передбачають видачу кредиту на купівлю житла під 3% річних на строк до 20 років у разі внеску з боку позичальника не менше 20% вартості об'єкта нерухомості.

Раніше Фокус писав, що в Україні мають намір запровадити спрощені умови погашення кредитів для деяких внутрішньо переміщених осіб.