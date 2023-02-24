Купить квартиру в Украине: что будет с ипотекой и другими кредитами в 2023 году

В 2022 году банки медленно и мало выдавали кредитов на покупку недвижимости, но в 2023 году ситуация с ипотечным кредитованием может измениться. Фокус узнал детали.

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Кредитная активность банков восстанавливается после полного провала в течение 2022 года, однако ипотечные кредиты по-прежнему будут выдавать лишь некоторые банки, то есть, массово кредиты на приобретение жилья предлагаться в 2023 году не будут. Об этом пишет Фокус в статье "Убытки, отток валюты, фиксированный курс. Как банки пережили первый год войны".

Сегодня многие банки предлагают кредиты наличными и кредитные карты, но уже есть ряд предложений и по автокредитованию, и по ипотеке.

"Постепенно небольшими шагами возобновляется кредитование по счетам (овердрафтам) и кредитным карточкам. Также наблюдается возобновление и автокредитования. Банки в нынешних условиях применяют более аккуратные подходы с целью нивелирования дополнительных рисков", — отмечает Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

По мнению главы правления Юнекс Банка Ивана Свитека, кредитование населения сегодня идет достаточно активно. "Банки и небанковские учреждения сосредоточены, прежде всего, на небольших кредитах наличными и карточных лимитах, поскольку эти продукты могут существовать в условиях дороговизны ресурсов. Что касается более сложных продуктов, как ипотека, автокредитование, то будут сделаны только очень осторожные шаги", — прогнозирует Иван Свитек.

По данным НБУ, в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд. грн. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

В октябре прошлого года Кабмин запустил программу льготного ипотечного кредитования "єОселя", и эксперты ожидают, что большинство новых кредитов в 2023 году будет выдано именно в рамках государственной кредитной программы. Партнерами по данной программе являются пять украинских банков – это Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк и банк "Глобус".

"Ипотека может постепенно восстанавливаться по государственным программам. Но на большие объемы пока рассчитывать не стоит. Даже несколько миллиардов ипотечных кредитов в этом году – это уже будет успех программы "єОселя", — уверен Евгений Дубогрыз.

Как сообщалось, в октябре 2022 года правительство запустило программу льготного кредитования для покупку новых квартир и домов "єОселя", условия предусматривают выдачу кредита на покупку жилья под 3% годовых на срок до 20 лет при взносе со стороны заемщика не менее 20% от стоимости объекта недвижимости.

Ранее Фокус писал, что в Украине намерены ввести упрощенные условия погашения кредитов для некоторых внутренне перемещенных лиц.