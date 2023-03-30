Украина получит почти 40-летние дизельные поезда от Норвегии

Речь идет о модели Norske Tog Class 92, изготовленной в 1984-1985 годах. Поезд разработан под европейский формат пути в 1435 мм, поэтому дополнительно потребуется изменить рельсы под более широкую железную дорогу.

Related video

В четверг, 30 марта министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нюгорд сообщил, что его страна планирует передать Украине 12 дизель-поездов, которые ранее запросили представители украинской власти. Об этом сообщает издание Nettavisen.

По его словам, в 2023 году Норвегия планирует передать Украине всего 12 поездов, из которых первые 4 должны приехать в страну уже к лету, еще восемь к течение года.

"Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Украинцы находятся в состоянии войны и нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи", — отметил Нюгорд.

Министр уточнил, что поезда не новые — им уже по 40 лет, поэтому перед отправкой модели нужно подготовить, однако, он уточнил, что Украина сделала запрос именно на эту модель.

Речь идет о поездах Norske Tog Class 92, изготовленных в 1984-1985 годах немецкой вагоностроительной компанией Duewag. Данные модель была разработана под европейский формат пути в 1435 мм, поэтому рельсы поездов будут менять под более широкую железную дорогу.

Сами поезда имеют 168 пассажирских мест и способны развивать скорость до 140 км/ч.

"Вся инфраструктура имеет решающее значение, и мы хотим внести свой вклад как нация. Поезда — еще один конкретный пример этого", — добавил министр транспорта Норвегии.

Издание сообщает, что общая стоимость расходов на транспортировку дизель-поездов составляет около 10-12 миллионов норвежских крон (около 1 млн евро).

Напомним, в конце января стало известно, что в Украине впервые протестировали скоростной поезд "Интерсити+", в котором был установлен терминал спутникового интернета Starlink.

Также в этом году Норвежская благотворительная организация выплатит украинцам по 6660 гривен. Фокус ранее писал, как подать заявку.