Яйца, лук и мясо: как изменятся цены на продукты в Украине накануне Пасхи

Тенденция к подорожанию, как прогнозируют эксперты, сохранится до конца праздников. В целом, ожидается рост цен в диапазоне 5-10% в зависимости от категории продуктов.

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Украинцы, которым ежедневно приходится покупать продукты для того, чтобы прокормить свои семьи, не перестают удивляться тому, как сильно изменились ценники в магазинах. Так, с начала 2023 года овощи борщевого подорожали довольно существенно, но тенденция роста цен продлится как минимум до конца пасхальных праздников. Об этом 24 Каналу рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало.

Как подорожали овощи

По словам эксперта, с начала этого года стоимость овощей изменилась так:

капуста белокочанная подорожала на 93,8% — до 25,39 грн/кг;

картофель на 7% — до 10,45 грн/кг

лук репчатый – на 67,7% — до 57,88 грн/кг;

морковь на 80,5% — до 46,15 грн/кг.

"Овощи дорожают на фоне сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощи. Тенденция к удорожанию овощей – на 7–10% – сохранится до конца пасхальных праздников", — отметила Инна Сало.

Как изменятся цены накануне Пасхи

Ученые из Института аграрной экономики рассказали журналистам 24 Канала, что накануне Пасхи украинцы начнут активнее покупать мясо, что спровоцирует рост цен в пределах 5–7%. При этом, по словам ведущего научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка Института Натальи Копытец, некоторые виды мяса уже подорожали. Например:

говядина – гуляш и ребра, а также свинина – лопатка и ошеек – подорожали с начала 2023 года только на 1– 3%, но в феврале цены несколько снизились

курятина – голени и бедра – с начала 2023 года стала дороже на 5–10%.

"С началом года в розничной сети все виды мяса подорожали, кроме куриного филе, свиной грудинки и соленого сала. Цены на них снизились на 0,3–2,8%", — рассказала Наталья Копытец.

Самый важный продукт: что будет с ценами на яйца

Ситуация со стоимостью яиц 24 Каналу прокомментировала старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Пашко. По ее словам, яйца в канун пасхальных праздников подорожают еще на 5–7%.

"После пасхальных праздников в связи с сезонным приходом на рынок продукции частных хозяйств прогнозируется снижение цен на яйца", – подчеркнула резюмирует Пашко.

Напомним, 23 марта замглавы "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук заявил, что цены на овощи в Украине будут дорожать всю весну. На цены влияет война, погода и другие факторы.

Также Фокус рассказывал, почему в Украине стремительно дорожает лук. Оказывается, на стоимость влияет истощающиеся запасы продукции в хранилищах отечественных производителей.