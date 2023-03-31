Яйця, цибуля та м'ясо: як зміняться ціни на продукти в Україні напередодні Великодня

Тенденція до подорожчання, як прогнозують експерти, утримається до кінця свят. Загалом очікується зростання цін у діапазоні 5-10% залежно від категорії продуктів.

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Українці, яким щодня доводиться купувати продукти для того, щоб прогодувати свої сім'ї, не перестають дивуватися з того, як сильно змінилися цінники в магазинах. Так, з початку 2023 року овочі борщового подорожчали досить суттєво, але тенденція зростання цін триватиме щонайменше до кінця великодніх свят. Про це 24 Каналу розповіла завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало.

Як подорожчали овочі

За словами експерта, з початку цього року вартість овочів змінилася так:

капуста білокачанна подорожчала на 93,8% — до 25,39 грн/кг;

картопля на 7% — до 10,45 грн/кг

цибуля ріпчаста — на 67,7% — до 57,88 грн/кг;

морква на 80,5% — до 46,15 грн/кг.

"Овочі дорожчають на тлі сезонного фактору та Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на овочі. Тенденція до подорожчання овочів – на 7–10% – збережеться до кінця великодніх свят", – зазначила Інна Сало.

Як зміняться ціни напередодні Великодня

Науковці з Інституту аграрної економіки розповіли журналістам 24 Каналу, що напередодні Великодня українці почнуть активніше купувати м'ясо, що спровокує зростання цін у межах 5–7%. При цьому, за словами провідного наукового співробітника відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту Наталії Копитець, деякі види м'яса вже подорожчали. Наприклад:

яловичина – гуляш та ребра, а також свинина – лопатка та ошийок – подорожчали з початку 2023 року лише на 1–3%, але у лютому ціни дещо знизилися

курятина – гомілки та стегна – з початку 2023 року стала дорожчою на 5–10%.

"З початком року у роздрібній мережі всі види м'яса подорожчали, окрім курячого філе, свинячої грудинки та солоного сала. Ціни на них знизилися на 0,3–2,8%", — розповіла Наталія Копитець.

Найважливіший продукт: що буде з цінами на яйця

Ситуація із вартістю яєць 24 Каналу прокоментувала старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко. За її словами, яйця напередодні Великодніх свят подорожчають ще на 5–7%.

"Після Великодніх свят у зв'язку із сезонним приходом на ринок продукції приватних господарств прогнозується зниження цін на яйця", – наголосила резюмує Пашко.

Нагадаємо, 23 березня заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук заявив, що ціни на овочі в Україні дорожчатимуть усю весну. На ціни впливає війна, погода та інші фактори.

Також Фокус розповідав, чому в Україні стрімко дорожчає цибуля. Виявляється, на вартість впливає запаси продукції, що виснажуються, в сховищах вітчизняних виробників.