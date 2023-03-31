Компенсация за уничтоженное жилье: кто может получить деньги или жилищный сертификат

В Украине после принятия специального закона о компенсациях за уничтоженное или разрушенное жилье продолжается подготовка нормативно-правовой базы, чтобы приступить к выдаче компенсаций. Кому будут предоставлять такие компенсации и кто не может на них претендовать?

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В соответствии с принятым 23 февраля 2023 года ВРУ законопроектом №7198, компенсации за поврежденное или разрушенное жилье могут получить граждане Украины, а вот иностранные граждане и юридические лица компенсации по этому закону не могут получить. Об этом говорится в статье Фокуса "Деньги или квартира. Когда в Украине будут выплачиваться компенсации за разрушенное жилье".

В целом новый закон утвердил такие категории лиц, которые могут претендовать на компенсацию :

владельцы поврежденных/уничтоженных квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов,

заказчики строительства, владельцы специального имущественного права или лица, осуществившие инвестирование/финансирование в объект жилищного строительства, который не был принят в эксплуатацию, но в котором на момент уничтожения/повреждения были возведены несущие и внешние конструкции и в отношении которого было получено право на выполнение строительных работ,

члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него,

наследники вышеупомянутых категорий.

Законопроект №7198 предусматривает несколько форм получения компенсации, среди которых:

выполнение работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью его восстановления или предоставления строительной продукции для выполнения таких работ;

перечисление денег на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования для строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома;

финансирование приобретения квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома (в том числе финансирование приобретения помещения/дома, построенного в будущем, или инвестирование/финансирование его строительства) с использованием жилого сертификата.

Компенсацию смогут получить и владельцы частных домов, и владельцы квартир. Однако, для первых выбор лучше, ведь они могут претендовать и на восстановление разрушенного дома через финансирование приобретения материалов и оплаты работ, и на получение жилищного сертификата (для приобретения нового жилья).

"Владельцы частных домов (усадебного типа, садовых, дачных) могут претендовать на компенсацию. Такая компенсация может быть предоставлена по выбору получателя: в форме предоставления средств на спецсчет или путем получения жилищного сертификата. Размер компенсации закон не ограничивает, указывается только на то, что общий размер компенсации будет определяться по общей площади уничтоженного объекта недвижимости и стоимости 1 квадратного метра площади уничтоженного недвижимого имущества. При этом определение стоимости 1 квадратного метра будет производиться в порядке, который еще предстоит установить Кабмину", — говорит Дмитрий Груба, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Елена Кравцова, адвокат, руководитель практики недвижимости ЮФ Wolf Theiss, объяснила: государство не будет навязывать или предлагать лицу жилье на замену. По закону поиск и выбор жилья (в том числе такого, что будет построен в будущем) осуществляется получателем компенсации самостоятельно на территории любой территориальной общины Украины, кроме временно оккупированных территорий Украины или территорий территориальных общин, расположенных в районе проведения боевых действий или находящиеся во временной оккупации, окружении (блокировке).

"Получатель компенсации должен учитывать, что нельзя будет профинансировать строительство жилья (с использованием жилищного сертификата) в случае, если в отношении заказчика строительства возбуждено производство по делу о банкротстве или он находится в состоянии ликвидации, и если у заказчика строительства отсутствует право на выполнение строительных работ на соответствующем объекте", — говорит Елена Кравцова.

Закон также утвердил список тех, кто точно не может получить компенсацию за разрушенное или уничтоженное жилье. Получателями компенсации не могут быть подсанкционные лица, а также лица, имеющие судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особенной части Уголовного кодекса Украины. Не получат компенсацию владельцы разрушенного жилья — иностранные граждане, а также владельцы-юрлица.

Ранее Фокус писал, что в правительстве по поручению президента готовятся запускать восстановительные проекты в жилищном секторе. Для этого проанализировали более 325 тысяч сообщений украинцев об уничтоженных или поврежденных домах, предоставленных через "Дія".