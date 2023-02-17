Украинцы сообщили через "Дія" о более 325 тысячах поврежденных домов, — Шмыгаль

Правительство готовится запускать восстановительные проекты в жилищном секторе. Однако законопроект о компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество до сих пор не был принят.

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Проблема поврежденного или уничтоженного в результате войны с Россией жилья остается актуальной. Украинцы сообщили уже о сотнях тысяч разрушений, однако путь к восстановлению и компенсациям до сих пор тернист. О возобновлении украинских домов говорили на совещании с участием Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и развития инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Восстановление жилья украинцев – приоритетное направление быстрого восстановления. Именно на это должны быть направлены средства от конфискованных российских активов", — заявил чиновник.

В правительстве по поручению президента готовятся запускать восстановительные проекты в жилищном секторе. Для этого проанализировали более 325 тысяч сообщений украинцев об уничтоженных или поврежденных домах, предоставленных через "Дія".

Основные направления возмещений, по словам премьер-министра:

на текущий ремонт;

на капитальные ремонтные работы;

на полное восстановление разрушенного жилья.

"Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий РФ", — поделился Денис Шмыгаль.

Как ранее писал Фокус, законопроект 7198 одобряют эксперты. Антикоррупционная организация Transparency считает компенсации значительно лучшей и более реальной идеей, чем предыдущая. Сначала государство планировало самостоятельно отстраивать жилье, однако эксперты считают этот замысел утопическим. Законопроект предлагает три вида компенсации : непосредственное восстановление жилья, предоставление средств на строительство и жилищный сертификат. Для владельцев квартир подходит только первый вариант, когда государство берет на себя строительные работы и стройматериалы. Владельцы частных домов уже могли бы выбирать. Жилищный сертификат был бы действителен 5 лет, продавать или дарить его было бы нельзя.

13 февраля в Минреинтеграции объяснили, что украинцам нужно делать в случае повреждения жилья. Для заявки на компенсацию нужно зафиксировать разрушение, поэтому необходимо снять четкое видео без монтажа и сообщить в нем свое местонахождение, дату и время. Заявку можно подать через портал "Дія" или ЦНАП.