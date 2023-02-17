Українці повідомили через "Дію" про понад 325 тисяч пошкоджених домівок, — Шмигаль

Уряд готується запускати відновлювальні проєкти в житловому секторі. Однак законопроєкт про компенсацію за пошкоджене та знищене майно досі не ухвалили.

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Проблема пошкодженого або знищеного внаслідок війни з Росією житла залишається актуальною. Українці повідомили вже про сотні тисяч руйнувань, однак шлях до відбудови та компенсацій досі тернистий. Про відновлення українських домівок говорили на нараді за участю Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінцифри, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Відновлення житла українців – пріоритетний напрямок швидкої відбудови. Саме на це мають бути спрямовані кошти від конфіскованих російських активів", — заявив чиновник.

В уряді за дорученням президента готуються запускати відновлювальні проєкти в житловому секторі. Для цього проаналізували понад 325 тисяч повідомлень українців про знищені або пошкоджені домівки, наданих через "Дію".

Основні напрямки відшкодувань, за словами прем’єр-міністра — це:

на поточний ремонт;

на капітальні ремонтні роботи;

на повну відбудову зруйнованого житла.

"Розраховуємо на якнайшвидше ухвалення законопроєкту 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок терористичних дій РФ", — поділився Денис Шмигаль.

Як раніше писав Фокус, законопроєкт 7198 схвалюють експерти. Антикорупційна організація Transparency вважає компенсації значно кращою та реальнішою ідеєю за попередню. Спершу держава планувала самостійно відбудовувати житло, однак експерти вважають цей задум утопічним. Законопроєкт пропонує три види компенсації: безпосередня відбудова житла, надання коштів на будівництво та житловий сертифікат. Для власників квартир підходить тільки перший варіант, коли держава бере на себе будівельні роботи та будматеріали. Власники приватних будинків вже могли б обирати. Житловий сертифікат був би дійсний 5 років, продавати чи дарувати його було б не можна.

13 лютого в Мінреінтеграції пояснили, що українцям треба робити у разі пошкодження житла. Для заявки на компенсацію треба зафіксувати руйнування, тому необхідно зняти чітке відео без монтажу та повідомити у ньому своє місцеперебування, дату і час. Заявку можна подати через портал "Дія" або ЦНАП.