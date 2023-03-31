Компенсація за знищене житло: хто може отримати гроші або житловий сертифікат

В Україні після ухвалення спеціального закону про компенсації за знищене або зруйноване житло триває підготовка нормативно-правової бази, щоб розпочати видачу компенсацій. Кому надаватимуть такі компенсації і хто не може претендувати на них?

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Відповідно до ухваленого 23 лютого 2023 року ВРУ законопроекту №7198, компенсації за пошкоджене або зруйноване житло можуть отримати громадяни України, а от іноземні громадяни та юридичні особи компенсації, згідно із цим законом, не можуть отримати. Про це йдеться у статті Фокусу "Гроші або квартира. Коли в Україні виплачуватимуть компенсації за зруйноване житло".

Загалом новий закон затвердив такі категорії осіб, хто може претендувати на компенсацію:

власники пошкоджених/знищених квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків,

замовники будівництва, власники спеціального майнового права або особи, які здійснили інвестування/фінансування в об’єкт житлового будівництва, який не був прийнятий в експлуатацію, але в якому на момент знищення/пошкодження були зведені несучі та зовнішні конструкції та щодо якого було отримано право на виконання будівельних робіт,

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього,

спадкоємці вищезазначених категорій.

Законопроект №7198 передбачає декілька форм отримання компенсації, серед яких:

виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення або надання будівельної продукції для виконання таких робіт;

перерахування грошей на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання для будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку;

фінансування придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому, або інвестування/фінансування його будівництва) з використанням житлового сертифіката.

Компенсацію зможуть отримати і власники приватних будинків, і власники квартир. Проте, для перших вибір є кращим, адже вони можуть претендувати і на відбудову зруйнованого будинку через фінансування придбання матеріалів та оплати робіт, і на отримання житлового сертифікату (для придбання нового житла).

"Власники приватних будинків (садибного типу, садових, дачних) можуть претендувати на компенсацію. Така компенсація може бути надана на вибір отримувача: у формі надання коштів на спецрахунок або шляхом отримання житлового сертифіката. Розміру компенсації закон не обмежує, вказується тільки на те, що загальний розмір компенсації буде визначатися за загальною площею знищеного об’єкта нерухомості та вартості 1 квадратного метра площі знищеного нерухомого майна. При цьому визначення вартості 1 квадратного метра буде здійснюватися у порядку, який ще має бути встановлено Кабміном", — каже Дмитро Груба, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Олена Кравцова, адвокат, керівник з практики нерухомості ЮФ Wolf Theiss, пояснила: держава не буде нав’язувати або пропонувати особі підмінне житло. Натомість, за законом пошук та вибір житла (у тому числі такого, що буде споруджений у майбутньому) здійснюється отримувачем компенсації самостійно на території будь-якої територіальної громади України, крім тимчасово окупованих територій України або територій територіальних громад, розташованих в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

"Отримувач компенсації має враховувати, що не можна буде профінансувати будівництво житла (з використанням житлового сертифіката) у разі, якщо щодо замовника будівництва порушено провадження у справі про банкрутство або він перебуває у стані ліквідації, а також якщо у замовника будівництва відсутнє право на виконання будівельних робіт на відповідному об'єкті", — каже Олена Кравцова.

Закон також встановив перелік тих, хто точно не може отримати компенсацію за зруйноване або знищене житло. Отримувачами компенсації не можуть бути підсанкційні особи, а також особи, що мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України. Не отримають компенсацію власники зруйнованого житла – іноземні громадяни, а також власники-юрособи.

Раніше Фокус писав, що в уряді за дорученням президента готуються запускати відновлювальні проєкти в житловому секторі. Для цього проаналізували понад 325 тисяч повідомлень українців про знищені або пошкоджені домівки, наданих через "Дію".