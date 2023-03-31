В Украине упростили оформление статуса безработного: что изменилось

По словам министра экономики Юлии Свириденко, был упрощен процесс регистрации для людей, лишившихся документов, или у которых до сих пор не были разорваны трудовые отношения с работодателем.

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В Украине упростили процедуру предоставления документов для получения статуса зарегистрированного безработного и уточнили порядок получения этого статуса онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как объяснила министр экономики Юлия Свириденко, у украинцев осталась возможность подавать документы в электронной форме, так как многие украинцы из-за войны не могут посещать ведомства. Речь идет о ВПЛ, гражданах проживающих на оккупированных территориях или в зонах, где продолжаются активные боевые действия.

Также упрощается процесс регистрации для людей, лишившихся документов, или у которых до сих пор не были разорваны трудовые отношения с работодателем, который находится на территории, где ведутся активные боевые действия", — рассказала она.

В рамках регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу, произойдут такие изменения:

будут утверждены условия предоставления статуса зарегистрированного безработного членам добровольческих формирований территориальной громады и пребывания их на учете во время военного положения;

рабочее общение безработного с карьерным советником (специализированным карьерным советником) по поиску работы приравнивается к личному посещению центра занятости;

утверждаются новые критерии подходящей работы, в том числе во время военного положения;

будут обновлены основания для прекращения регистрации безработных по пребыванию за границей.

Есть ли в Украине высокооплачиваемая работа во время войны

Фокус в своем новом обзоре "Больше работы, меньше денег. Как и кому светит повышение зарплат в 2023 году" уже писал, что согласно статистике кадрового портала Work.ua в течение 2022 года средняя заработная плата в Украине не изменялась и составляла 15 тыс. грн. Но в феврале 2023 впервые после начала полномасштабного вторжения наметился положительный тренд — средняя зарплата на портале выросла на 1 тыс. грн до 16 тыс. грн.

По информации work.ua, пятерка категорий, где предлагают самые высокие зарплаты, выглядит следующим образом:

недвижимость: 30 тыс. грн;

ТОП-менеджмент, руководство высшего звена: 30 тыс. грн;

транспорт, автобизнес: 22,5 тыс. грн;

продажи, закупки: 20 тыс. грн;

сельское хозяйство, агробизнес: 19,5 тыс. грн.

Наименее оплачиваемая, согласно базе вакансий work.ua, работа уборщиков — 8 тыс. грн, санитаров — 8,5 тыс. грн, посудомоечников — 9 тыс. грн, ассистентов ветеринарного врача и мастеров производственного обучения — по 10 тыс. грн.

Ранее Фокус со ссылкой на новое исследование рассказывал, сколько украинцев уехало за границу, спасаясь от войны, и сколько из них, вероятно, не вернутся.