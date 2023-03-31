В Україні спростили оформлення статусу безробітного: що змінилося

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, було спрощено процес реєстрації для людей, які втратили документи, або у яких досі не були розірвані трудові відносини з роботодавцем.

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В Україні спростили процедуру надання документів для набуття статусу зареєстрованого безробітного та уточнили порядок отримання цього статусу онлайн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як пояснила міністр економіки Юлія Свириденко, українцям залишили можливість подавати документи в електронній формі, оскільки багато українців через війну не можуть відвідувати відомства. Йдеться про ВПО, громадян, які проживають на окупованих територіях або в зонах, де продовжуються активні бойові дії.

Також спрощується процес реєстрації для людей, які втратили документи, або у яких досі не було розірвано трудових відносин з роботодавцем, який перебуває на території, де ведуться активні бойові дії", — розповіла вона.

У рамках реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, відбудуться такі зміни:

буде затверджено умови надання статусу зареєстрованого безробітного членам добровольчих формувань територіальної громади та перебування їх на обліку під час воєнного стану;

робоче спілкування безробітного з кар'єрним радником (спеціалізованим кар'єрним радником) щодо пошуку роботи прирівнюється до особистого відвідування центру зайнятості;

затверджуються нові критерії відповідної роботи, у тому числі під час воєнного стану;

буде оновлено підстави для припинення реєстрації безробітних за перебуванням за кордоном.

Чи є в Україні високооплачувана робота під час війни

Фокус у своєму новому огляді "Більше роботи, менше грошей. Як і кому світить підвищення зарплат у 2023 році" вже писав, що згідно зі статистикою кадрового порталу Work.ua протягом 2022 року середня заробітна плата в Україні не змінювалася та становила 15 тис. грн. Але в лютому 2023 року вперше після початку повномасштабного вторгнення намітився позитивний тренд — середня зарплата на порталі зросла на 1 тис. грн. до 16 тис. грн.

За інформацією Work.ua, п'ятірка категорій, де пропонують найвищі зарплати, виглядає так:

нерухомість: 30 тис. Грн;

ТОП-менеджмент, керівництво найвищої ланки: 30 тис. грн;

транспорт, автобізнес: 22,5 тис. грн;

продаж, закупівля: 20 тис. грн;

сільське господарство, агробізнес: 19,5 тис. грн.

Найменш оплачувана, згідно з базою вакансій Work.ua, робота прибиральників – 8 тис. грн, санітарів – 8,5 тис. грн, посудомийників – 9 тис. грн, асистентів ветеринарного лікаря та майстрів виробничого навчання – по 10 тис. грн.

Раніше Фокус із посиланням на нове дослідження розповідав, скільки українців виїхало за кордон, рятуючись від війни, і скільки з них, ймовірно, не повернуться.