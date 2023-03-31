От 250 тысяч до 1 миллиона гривен: кто из украинцев и почему получит такие деньги

Получатели грантов смогут бесплатно пройти обучение по вопросам предпринимательства и получить консультации в региональных центрах занятости.

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Правительство расширило проект "єРобота" и готовится к запуску новых грантовых программ для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса. Об этом 31 марта 2023 года сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что ветераны смогут получить грант от 250 000 грн до 1 000 000 грн. Кроме того второй из супругов защитника сможет получить грант 500 000 грн, чтобы профинансировать развитие семейного бизнеса.

Как будут распределять гранты от правительства

По информации Минэкономики, деньги будут распределяться так:

250 000 грн на собственный бизнес при создании в этом бизнесе не менее одного рабочего места;

500 000 грн гранта, который может получить член семьи участника боевых действий, при условии создания в новом бизнесе не менее двух рабочих мест за софинансирование 70% на 30%;

1 млн грн гранта, который может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее трех лет был зарегистрирован как ФОП. Главное условие – создать от четырех рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Софинансирование 70% на 30%.

"Грантовые средства предприниматель может использовать для приобретения оборудования, сырья, материалов, аренду помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Заявления на получение грантов можно подавать с 10 апреля через портал "Дія". Получатели грантов смогут бесплатно пройти обучение по вопросам предпринимательства и получить консультации в региональных центрах занятости.

Напомним, 24 марта стало известно, что Кабинет министров Украины разработал несколько программ, направленных на интеграцию женщин в рынок труда и предпринимательства. Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отметила, что женщины с предпринимательскими жилками могут получить микрогрант до 250 тыс. грн в рамках программы "Собственное дело".

Еще Фокус в своем новом обзоре выяснил, как на рынке труда в Украине уже начала расти конкуренция работодателей за работников с большим опытом работы.