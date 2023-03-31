Від 250 тисяч до 1 мільйона гривень: хто з українців та чому отримає такі гроші

Одержувачі грантів зможуть безкоштовно пройти навчання з питань підприємництва та отримати консультації у регіональних центрах зайнятості.

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Уряд розширив проєкт "єРобота" та готується до запуску нових грантових програм для ветеранів на створення чи розвиток власного бізнесу. Про це 31 березня 2023 року повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що ветерани матимуть змогу отримати грант від 250 000 грн до 1 000 000 грн. Крім того, другий із подружжя захисника зможе отримати грант 500 000 грн, щоб профінансувати розвиток сімейного бізнесу

Як розподілятимуть гранти від уряду

За інформацією Мінекономіки, гроші розподілятимуться так:

250 000 грн на власний бізнес при створенні у цьому бізнесі не менше одного робочого місця;

500 000 грн гранту, який може отримати член сім'ї учасника бойових дій, за умови створення у новому бізнесі не менше двох робочих місць за співфінансування 70% на 30%;

1 млн грн гранту, який може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем і не менш як три роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова – створити від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів чи осіб з інвалідністю внаслідок війни. Співфінансування 70% на 30%.

"Грантові кошти підприємець може використовувати для придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренди приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, оплати послуг з маркетингу та реклами", — розповіли в пресслужбі відомства.

Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал "Дія". Одержувачі грантів зможуть безкоштовно пройти навчання з питань підприємництва та отримати консультації у регіональних центрах зайнятості.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що Кабінет міністрів України розробив кілька програм, спрямованих на інтеграцію жінок на ринок праці та підприємництва. Заступник міністра економіки Тетяна Бережна зазначила, що жінки з підприємницькими жилками можуть одержати мікрогрант до 250 тис. грн у рамках програми "Власна справа".

Ще Фокус у своєму новому огляді з'ясував, як на ринку праці в Україні вже почала зростати конкуренція роботодавців за працівників із великим досвідом роботи.