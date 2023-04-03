Комиссия решит: когда начнется выдача украинцам компенсаций за уничтоженное жилье

В Украине принят закон о предоставлении компенсаций за разрушенное или уничтоженное жилье. Кабмин должен до 20 мая разработать порядок, согласно которому граждане будут получать денежные средства на спецсчет или специальные жилищные сертификаты.

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Согласно новому законопроекту №7198, основные обязанности в процессе предоставления компенсаций за уничтоженное жилье возлагаются на органы местного самоуправления. Именно там специальные вновь созданные Комиссии будут вести рассмотрение и принимать решения о предоставлении или непредоставлении такой компенсации. Закон уже подписан президентом и вскоре вступит в силу.

"Для рассмотрения вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе совета, военная администрация населенного пункта или военно-гражданская администрация населенного пункта создает Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины (далее — Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации), как консультативно-совещательный орган, и утверждает положение о работе такой Комиссии", — рассказала Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партеры".

Адвокат АО "Мисечко и Партнеры" Ирина Усиченко рассказала Фокусу, что владельцы поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества, являющиеся претендентами на получение компенсации, согласно вышеуказанному закону, для ее получения могут подать заявление о предоставлении компенсации в электронные форме через мобильное приложение "Дія" или в бумажном – в центр предоставления административных услуг, орган социальной защиты населения или нотариусу. И затем заявления будут рассматривать соответствующие Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации.

"Срок рассмотрения такого заявления составляет 30 календарных дней и может быть продлен на тот же срок, если уничтоженный или поврежденный объект находится в районе проведения боевых действий или находится во временной оккупации. Срок утверждения решения Комиссии местным советом или военной администрацией составляет 5 календарных дней ", — объяснила Ирина Усиченко. По ее словам, ранее поданные заявления о повреждении или уничтожении имущества в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества путем их представления в электронном виде через мобильное приложение "Дія" или в бумажном – в центр предоставления административных услуг, орган социальной защиты населения или нотариусу, приравниваются к заявления о предоставлении компенсации. И в таком случае повторное обращение по этому поводу не требуется.

В итоге объем компенсации будет вычисляться в соответствии с объемом убытков. "Объем средств будет определяться на базе оценки убытков, которая будет проводиться соответствующими субъектами оценочной деятельности. Проектную документацию на строительство нового имущества должно разрабатывать Агентство по восстановлению, а финансировать — Фонд по восстановлению поврежденного или разрушенного имущества. Порядок получения компенсации будет отдельно четко определен Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества и Порядком предоставления компенсации за поврежденные объекты, ведение реестра таких объектов – Порядком ведения Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, а полномочия Комиссии – Положением о Комиссии по рассмотрения вопросов предоставления компенсации, которые Кабинет Министров Украины должен принять в ближайшее время", — рассказала Ирина Усиченко.

Предусмотрена законом также очередность предоставления компенсаций за уничтоженное жилье. "В каждом населенном пункте или на территории будет отдельная очередь по каждому из видов компенсации. Что важно, учет очередности для прозрачности предполагается осуществлять в автоматическом режиме средствами Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, многодетные семьи, лица с инвалидностью I и II групп и т.д.", — рассказал адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Груба.

Подробно о новом законе о компенсациях гражданам за уничтоженное или разрушенное жилье Фокус пишет в статье "Деньги или квартира. Когда в Украине будут выплачиваться компенсации за разрушенное жилье".

Напомним, в Украине действует программа поддержки переселенцев, а перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляет Минсоцполитики и Ощадбанк производится ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.