Комісія вирішить: коли розпочнеться видача українцям компенсацій за знищене житло

В Україні ухвалено закон про надання компенсацій за зруйноване або знищене житло. Кабмін повинен до 20 травня розробити порядок, відповідно до якого громадяни будуть отримувати грошові кошти на спецрахунок або спеціальні житлові сертифікати.

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Відповідно до нового законопроєкту №7198, основні обов’язки в процесі надання компенсацій за знищене житло покладаються на органи місцевого самоврядування. Саме там спеціальні новостворені Комісії будуть здійснювати розгляд та ухвалення рішень про надання або ненадання такої компенсацій. Закон вже підписаний президентом та невдовзі набуде чинності.

"Для розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті ради, військоваа адміністрація населеного пункту або військово-цивільна адміністрація населеного пункту утворює Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі — Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації), як консультативно-дорадчий орган та затверджує положення про роботу такої Комісії", — розповіла Ірина Смітюх, адвокатка АО "Лещенко, Дорошенко і партери".

Адвокатка АО "Місечко та Партнери" Ірина Усіченко розповіла Фокусу, що власники пошкодженого або знищеного нерухомого майна, що є претендентами на отримання компенсації згідно вищевказаного Закону, для її отримання, можуть подати заяву про надання компенсації в електронні формі через мобільний застосунок "Дія" або в паперовому – до центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса. І потім заяви будуть розглядати відповідні Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації.

"Строк розгляду такої заяви становить 30 календарних днів та може бути подовжений на такий самий строк, якщо знищений чи пошкоджений об’єкт знаходиться в районі проведення бойових дій або перебуває в тимчасовій окупації. Строк затвердження рішення Комісії місцевою радою або військовою адміністрацією становить 5 календарних днів", — пояснила Ірина Усіченко. За її словами, раніше подані заяви про пошкодження або знищення майна до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, шляхом їх подання в електронному вигляді через мобільний застосунок "Дія" або в паперовому – до центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення чи нотаріуса, прирівнюються до заяви про надання компенсації. І в такому випадку повторне звернення з цього приводу не вимагається.

Врешті обсяг компенсації буде вираховуватись відповідно до обсягу збитків. "Обсяг коштів визначатимуть на базі оцінки збитків, що буде проводитись відповідними суб’єктами оціночної діяльності. Проєктну документацію на будівництво нового майна має розробляти Агенція з відновлення, а фінансувати — Фонд з відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна. Порядок отримання компенсації буде окремо чітко визначений Порядком надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна та Порядком надання компенсації за пошкоджені об’єкти, ведення реєстру таких об’єктів — Порядком ведення Реєстру пошкодженого та знищеного майна, а повноваження Комісії - Положенням про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації, які Кабінет Міністрів України має прийняти найближчим часом", — розповіла Ірина Усіченко.

Передбачена законом також черга щодо надання компенсацій за знищене житло. "Кожен населений пункт або територія будуть мати окрему чергу за кожним із видів компенсації. Що важливо, облік черговості для прозорості передбачається здійснювати в автоматичному режимі засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, призвані на воєнну службу за призовом під час мобілізації, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю I та II груп тощо", — розповів адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Груба.

Детально про новий закон щодо компенсацій громадянам за знищене або зруйноване житло Фокус пише у статті "Гроші або квартира. Коли в Україні виплачуватимуть компенсації за зруйноване житло".

Нагадаємо, в Україні діє програма підтримки переселенців, а перерахування бюджетних коштів ВПО здійснює Мінсоцполітики й Ощадбанк щомісяця до 3, 13 та 23 числа.