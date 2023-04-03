"Пузырь скоро лопнет": почему рынок недвижимости в России ждет жесткий крах, — аналитик

Кризис на рынке недвижимости Российской Федерации, первые признаки которого появились еще в конце 2022 года, набирает все большие обороты.

Related video

В России с новой силой разгорается кризис на рынке недвижимости. Так, по итогам марта 2023 года число непроданных квадратных метров на территории страны-агрессора приблизилось к 70 миллионам, в то время как продано всего 29 миллионов, что составляет 29,5%. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook украинский системный аналитик Евгений Истребин.

При этом, по данным эксперта, объем строительства нового жилья в РФ не снижается с середины 2021 года.

"В среднем в стадии строительства находится порядка 98 миллионов квадратных метров", — отмечает Евгений Истребин.

Почему обваливается рынок недвижимости в РФ

С 2020 года в стране действовала программа льготного кредитования, поэтому ипотечное кредитование росло. Так продолжалось до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2023 года. Кредитование рухнуло практически в первые месяцы войны.

"В феврале-марте население начало выносить деньги из банков, и банки столкнулись с дефицитом ликвидности, поэтому кредитование было приостановлено. И вдобавок центробанк поднял учетную ставку до 20%", — объясняет эксперт.

Решить проблему российские власти захотели путем расширения действующих льготных программ ипотечного кредитования и вводить новые. С июня постепенно банки возобновили выдачу кредитов, но проблема, по словам Евгения Истребина, перешла на другой уровень. Доля льготных кредитов стала достигать 80-90% и под конец года она стабилизировалась на отметке 50%, хотя до войны льготные кредиты получали всего 25%.

"В итоге, из-за массовой раздачи льготных кредитов, банки столкнулись с тем, что платежеспособных заемщиков становилось все меньше и меньше, все висели на льготах. Это тупиковый путь развития. Он применим в условиях кризиса, но кратковременно. Но в России, как оказалось, кризис только набирал обороты. Сначала на банки повесили кредитные каникулы за тех, кто идет на войну против Украины и там погибает. Потом было введено эмбарго на нефть и ценовой потолок. Все эти факторы привели к тому что часть населения потеряло работу, а часть призвали на войну. Портрет потенциального заемщика начал резко ухудшаться, что грозило в обозримом будущем массовыми неплатежами по кредитам", — рассказал аналитик.

Что будет дальше с рынком недвижимости РФ

ЦБ России в конце февраля 2023 потребовал, чтобы банки повысили уровня кредитного риска для рисковых заемщиков. Вдобавок регулятор требует постепенно повышать условия резервирования. При этом, по данным Истребина, доля льготной ипотеки на новостройки в России в декабре была 90% в феврале, с уменьшением кредитования, она упала до 60%.

"Но самое прекрасное, что они думали, что до декабря "проскочат" и война закончится. Но сегодня уже ясно, что ничего они не проскочили. Им придется либо еще под полмиллиона мобилизировать, либо их ждет жесточайший разгром. Поэтому и строят квартиры, с неясностью кому их продавать. Для них если ситуация в скором времени не разрешиться, через пару месяцев стройки будут останавливаться. И это прекрасно", — добавил Евгений Истребин.

Тем временем на территории Российской Федерации могут появиться девятиэтажные дома из дерева. В такие дома могут переселить россиян, которые живут в аварийных зданиях. Всего на территории РФ насчитывают около 80 тысяч трущоб.