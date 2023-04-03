"Бульбашка скоро лусне": чому ринок нерухомості в Росії чекає жорсткий крах, — аналітик

Криза на ринку нерухомості Російської Федерації, перші ознаки якої з'явилися ще наприкінці 2022 року, набирає дедалі більших обертів.

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У Росії з новою силою розгорається криза на ринку нерухомості. Так, за підсумками березня 2023 року кількість непроданих квадратних метрів на території країни-агресорки наблизилась до 70 мільйонів, тоді як продано лише 29 мільйонів, що становить 29,5%. Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook український системний аналітик Євген Істребін.

При цьому, за даними експерта, обсяг будівництва нового житла в РФ не знижується із середини 2021 року.

"У середньому на стадії будівництва перебуває близько 98 мільйонів квадратних метрів", — зазначає Євген Істребін.

Чому обвалюється ринок нерухомості в РФ

З 2020 року в країні діяла програма пільгового кредитування, тож іпотечне кредитування зростало. Так тривало до повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2023 року. Кредитування звалилося практично у перші місяці війни.

"У лютому-березні населення почало виносити гроші з банків, і банки зіткнулися з дефіцитом ліквідності, тому кредитування було припинено. До того ж центробанк підняв облікову ставку до 20%", — пояснює експерт.

Вирішити проблему російська влада захотіла шляхом розширення пільгових програм іпотечного кредитування, що діють, і вводити нові. Із червня поступово банки відновили видачу кредитів, але проблема, за словами Євгена Істребіна, перейшла на інший рівень. Частка пільгових кредитів стала досягати 80-90% і під кінець року вона стабілізувалася на позначці 50%, хоча до війни пільгові кредити отримували лише 25%.

"У результаті, через масову роздачу пільгових кредитів, банки зіткнулися з тим, що платоспроможних позичальників ставало все менше і менше, всі висіли на пільгах. Це тупиковий шлях розвитку. Він застосовується в умовах кризи, але короткочасно. Але в Росії, як виявилося, криза тільки набирала обертів.Спочатку на банки повісили кредитні канікули за тих, хто йде на війну проти України і там гине. Потім запровадили ембарго на нафту і цінову стелю. Все ці фактори призвели до того, що частина населення втратила роботу, а частина пішла на війну. Портрет потенційного позичальника почав різко погіршуватися, що загрожує в найближчому майбутньому масовими неплатежами за кредитами", — розповів аналітик.

Що буде далі з ринком нерухомості РФ

ЦБ Росії наприкінці лютого 2023 року вимагав, щоб банки підвищили рівень кредитного ризику для ризикових позичальників. До того ж регулятор вимагає поступово підвищувати умови резервування. При цьому, за даними Істребіна, частка пільгової іпотеки на новобудови в Росії в грудні була 90% у лютому, зі зменшенням кредитування вона впала до 60%.

"Але найпрекрасніше, що вони думали, що до грудня "проскочать" і війна закінчиться. Але сьогодні вже ясно, що нічого вони не проскочили. Їм доведеться або ще під півмільйона мобілізувати, або на них чекає найжорстокіший розгром. Тому і будують квартири, з неясністю кому їх продавати. Для них якщо ситуація незабаром не вирішиться, через пару місяців будівництва зупинятимуться. І це чудово", — додав Євген Істребін.

Тим часом на території Російської Федерації можуть з'явитися дев'ятиповерхові будинки з дерева. У такі будинки можуть переселити росіян, які мешкають в аварійних будинках. Загалом на території РФ налічують близько 80 тисяч нетрів.