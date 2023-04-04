Немецкий Bayer инвестирует в Украину 60 миллионов евро: что известно

По словам министра экономики ФРГ, правительство страны будет поддерживать фирмы, которые согласятся вложиться в украинскую экономику.

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Немецкие компании, которые не побоятся инвестировать в Украину во время войны, получат гарантии от правительства ФРГ. Об этом завил в интервью телеканалу ZDF министр экономики Германии Роберт Хабек.

Инвестиционные гарантии будут применяться в случае разрушений, например, после ракетных ударов, производственных мощностей немецких компаний в Украине.

"Обычно мы так не делаем, но в этом случае сделаем", — рассказал немецкий чиновник.

По предварительным данным, фармацевтический и агрохимический концерн Bayer AG готов инвестировать в Украину около 60 миллионов евро. По словам руководителя одного из отделов компании Маттиаса Бернингера, фирма инвестирует деньги в семеноводство.

"Это очень, очень большие инвестиции, которые дают надежду в двух смыслах. С одной стороны — для многих фермеров, ожидающих хорошие семена, а с другой — для правительства", — отметил он.

При этом министр экономики Германии добавил, что кроме фармгиганта Bayer, строительная компания Fixit, которая занимается производство строительных материалов, планирует почти вдвое расширить свои мощности в Украине. По словам Роберта Хабека, Германия рассматривает Украину как альтернативу российскому рынку, потерянному для немецких компаний.

"Мы много инвестировали в Россию, и рынок был потерян. Теперь можно поискать другие рынки – почему бы не Украина?" – добавил Роберт Хабек.

Напомним, 3 апреля 2023 года Роберт Хабек прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Это его первый визит в страну после начала полномасштабного вторжения ВС РФ. В министерстве энергетики и экономики Германии сообщили, что что цель визита Роберта Хабека — в том, чтобы "дать Украине надежду" на послевоенное восстановление.

К слову, в прошлом году Роберт Хабек рассказывал, что ради экономии начал меньше времени проводить в душе, а немцы проявляют солидарность с Украиной и справляются с высокими ценами, что стало мощным ответом президенту РФ Владимиру Путину.

29 марта 2023 года стало известно, что правительство Германии согласовало дополнительно выделить Украине 12 миллиардов евро в качестве военной поддержки.