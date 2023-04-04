Німецький Bayer інвестує в Україну 60 мільйонів євро: що відомо

За словами міністра економіки ФРН, уряд країни підтримуватиме фірми, які погодяться вкластися в українську економіку.

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Німецькі компанії, які не побояться інвестувати в Україну під час війни, матимуть гарантії від уряду ФРН. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу ZDF міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Інвестиційні гарантії застосовуватимуться у разі руйнувань, наприклад після ракетних ударів, виробничих потужностей німецьких компаній в Україні.

"Зазвичай, ми так не робимо, але в цьому випадку зробимо", — розповів німецький чиновник.

За попередніми даними, фармацевтичний та агрохімічний концерн Bayer AG готовий інвестувати в Україну близько 60 мільйонів євро. За словами керівника одного з відділів компанії Маттіаса Бернінгера, фірма інвестує гроші у насінництво.

"Це дуже, дуже великі інвестиції, які дають надію у двох сенсах. З одного боку — для багатьох фермерів, які чекають на якісне насіння, а з іншого — для уряду", — зазначив він.

При цьому міністр економіки Німеччини додав, що окрім фармгіганта Bayer, будівельна компанія Fixit, яка займається виробництвом будівельних матеріалів, планує майже вдвічі розширити свої потужності в Україні. За словами Роберта Габека, Німеччина розглядає Україну як альтернативу російському ринку, втраченому для німецьких компаній.

"Ми багато інвестували в Росію, і ринок було втрачено. Тепер можна пошукати інші ринки – чому б не Україна?" – додав Роберт Габек.

Нагадаємо, 3 квітня 2023 року Роберт Габек прибув до України з неанонсованим візитом. Це його перший візит до країни після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ. У міністерстві енергетики та економіки Німеччини повідомили, що мета візиту Роберта Габека — у тому, щоб "дати Україні надію" на післявоєнне відновлення.

До речі, минулого року Роберт Габек розповідав, що задля економії почав менше часу проводити в душі, а німці виявляють солідарність з Україною та справляються з високими цінами, що стало потужною відповіддю президенту РФ Володимиру Путіну.

29 березня 2023 року стало відомо, що уряд Німеччини погодив додатково виділити Україні 12 мільярдів євро як військову підтримку.