У Німеччині схвалили для України військову допомогу в розмірі €12 млрд, – ЗМІ

Додаткове фінансування у 3,2 мільярда євро Україна отримає у 2023 році, а кредитні лінії розраховані на період із 2024 по 2032 рік на суму близько 8,8 мільярда євро.

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Уряд Німеччини ухвалив рішення надати Україні додатково 12 мільярдів євро на військову підтримку. Про це 29 березня повідомило Reuters.

Бюджетний комітет німецького Бундестагу розглянув ініціативу щодо "непередбачених бюджетом витрат". Запит на відповідні кошти надійшов від Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони.

Додаткове фінансування передбачає 3,2 мільярда євро, які будуть виплачені у 2023 році. Кредитні лінії загалом розраховані на період з 2024 по 2032 рік на суму близько 8,8 мільярда євро.

Троє політиків, які представляють коаліційний уряд в комітеті, зазначили, що кошти Україна отримає безпосередньо на придбання озброєння.

"Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – йдеться у повідомленні.

Інформація Міністерства закордонних справ Німеччини свідчить про те, що з початку російського вторгнення уряд ФРН надав підтримку Україні на понад 14,2 мільярда євро.

Фокус 24 березня повідомив, що Німеччина вирішила надати ЗСУ новий пакет допомоги. Україна отримає 34 зенітні самохідні установки Gepard і 14 САУ Panzerhaubitze 2000. Також німецькі військові підготуються до відправлення 8 бойових танків Leopard 2 A6 із боєприпасами та 40 БМП Marder. Бундесвер передбачив й постачання боєприпасів для ЗСУ. Йдеться про снаряди для РСЗВ MARS II та 23,5 тисячі артснарядів калібру 155 мм.

Також 21 березня керівник японського уряду Фуміо Кісіда на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві оголосив рішення щодо надання 30 мільйонів доларів українській стороні. Кошти підуть на спорядження для бійців ЗСУ. Токіо також підтримало надання 470 мільйонів доларів односторонньої грантової допомоги для відновлення енергетичного сектора й інших галузей України, які постраждали внаслідок російських атак.