Бронемашини Dachs, Marder і кулемети для Leopard: Німеччина передала ЗСУ новий пакет допомоги

Україна отримає 34 зенітні самохідні установки Gepard і 14 САУ Panzerhaubitze 2000. До відправки в Київ готуються 8 бойових танків Leopard 2 A6 із боєприпасами та 40 БМП Marder.

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Німеччина передала Збройним силам України новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшли інженерні бронемашини, кулемети для танків Leopard і БМП Marder, повідомив німецький уряд 24 березня.

Берлін відправив ЗСУ 3 інженерні бронемашини Dachs і 70 кулеметів M-G3, які встановлюються на танки Leopard 2, БМП Marder і машини Dachs (30 надали раніше).

ЗСУ отримали 3 інженерні бронемашини Dachs із Німеччини

У пакеті військової допомоги є 34 зенітних самохідних установок Gepard і 6 тис. боєприпасів до них, 14 САУ Panzerhaubitze 2000 та ракети для системи ППО IRIS-T SLM і багато іншого.

Бундесвер подбав і про боєприпаси — ЗСУ отримали снаряди для РСЗВ MARS II та 23,5 тисячі артснарядів калібру 155 мм. Також є запчастини для танків Leopard і БМП Marder, 30 датчиків для виявлення дронів ЗС РФ і 6 броньованих мостоукладачів Biber.

Берлін готує ще 8 танків Leopard 2 A6 і 40 БМП Marder

У процесі підготовки до відправки Києву — 8 бойових танків Leopard 2 A6 з боєприпасами до них, 40 БМП Marder з боєприпасами та 300 тисяч снарядів для ЗСУ Gepard.

Постачати озброєння збираються зі складів Бундесверу та підприємств німецького ВПК за рахунок федерального уряду. Німеччина спрямує 2,2 мільярда євро у 2023 році на військову підтримку України.

Загальна вартість окремих ліцензій на експорт озброєнь, виданих федеральним урядом у період із 1 січня 2022 року до 20 березня 2023 року, — понад 2,72 млрд євро. Вищезазначені постачання не входять у вартість ліцензії.

Нагадаємо, що німецька оборонна компанія Rheinmetall 14 березня відмовилася вкладати гроші в будівництво заводу в Україні.

Норвегія 20 березня передала Україні 8 танків Leopard 2A4. Ця країна виділяє гроші на закупівлю боєприпасів і запасних частин для техніки ЗСУ.