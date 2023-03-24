Бронемашины Dachs, Marder и пулеметы для Leopard: Германия передала ВСУ новый пакет помощи

Украина получит 34 зенитных самоходных установки Gepard и 14 САУ Panzerhaubitze 2000. К отправке в Киев готовятся 8 боевых танков Leopard 2 A6 с боеприпасами и 40 БМП Marder.

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Германия передала Вооруженным силам Украины новый пакет военной помощи. В него вошли инженерные бронемашины, пулеметы для танков Leopard и БМП Marder, сообщило немецкое правительство 24 марта.

Берлин отправил ВСУ 3 инженерные бронемашины Dachs и 70 пулеметов M-G3, которые устанавливаются на танки Leopard 2, БМП Marder и машины Dachs (30 поставили ранее).

ВСУ получили 3 инженерные бронемашины Dachs из Германии

В пакете военной помощи есть 34 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним, 14 САУ Panzerhaubitze 2000 и ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM и многое другое.

Бундесвер позаботился и о боеприпасах — ВСУ получили снаряды для РСЗО MARS II и 23,5 тысяч артснарядов калибра 155-мм. Также есть запчасти для танков Leopard и БМП Marder, 30 датчиков для обнаружения дронов ВС РФ и 6 бронированных мостоукладчиков Biber.

Берлин готовит еще 8 танков Leopard 2 A6 и 40 БМП Marder

В процессе подготовки к отправке Киеву — 8 боевых танков Leopard 2 A6 с боеприпасами к ним, 40 БМП Marder с боеприпасами и 300 тысяч снарядов для ЗСУ Gepard.

Поставлять вооружение собираются со складов Бундесвера и предприятий немецкого ВПК за счет федерального правительства. Германия направят 2,2 миллиарда евро в 2023 году на военную поддержку Украины.

Общая стоимость отдельных лицензий на экспорт вооружений, выданных федеральным правительством в период с 1 января 2022 года по 20 марта 2023 года — более 2,72 млрд евро. Вышеуказанные поставки не входят в стоимость лицензии.

Напомним, что немецкая оборонная компания Rheinmetall 14 марта отказалась вкладывать деньги в строительство завода в Украине.

Норвегия 20 марта передала Украине 8 танков Leopard 2A4. Эта страна выделяет деньги на закупку боеприпасов и запасных частей для техники ВСУ.