В Германии одобрили для Украины военную помощь в размере €12 млрд, – СМИ

Дополнительное финансирование в 3,2 млрд евро Украина получит в 2023 году, а кредитные линии рассчитаны на период с 2024 по 2032 год на сумму около 8,8 млрд евро.

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Правительство Германии приняло решение предоставить Украине дополнительно 12 миллиардов евро на военную поддержку. Об этом 29 марта сообщило Reuters.

Бюджетный комитет немецкого Бундестага рассмотрел инициативу по "непредвиденным бюджетом расходам". Запрос на средства поступил от Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

Дополнительное финансирование предусматривает 3,2 млрд евро, которые будут выплачены в 2023 году. Кредитные линии в общей сложности рассчитаны на период с 2024 по 2032 год на сумму около 8,8 миллиарда евро.

Три политика, представляющие коалиционное правительство в комитете, отметили, что средства Украина получит непосредственно на приобретение вооружения.

"Важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении.

Информация Министерства иностранных дел Германии свидетельствует о том, что с начала российского вторжения правительство ФРГ оказало поддержку Украине более чем на 14,2 миллиарда евро.

Фокус 24 марта сообщил, что Германия решила предоставить ВСУ новый пакет помощи. Украина получит 34 зенитных самоходных установки Gepard и 14 САУ Panzerhaubitze 2000. Также немецкие военные подготовятся к отправке 8 боевых танков Leopard 2 A6 с боеприпасами и 40 БМП Marder. Бундесвер предусмотрел и поставку боеприпасов для ВСУ. Речь идет о снарядах для РСЗО MARS II и 23,5 тысячи артснарядов калибра 155 мм.

Также 21 марта руководитель японского правительства Фумио Кисида на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве объявил решение о предоставлении 30 миллионов долларов украинской стороне. Средства пойдут на снаряжение для бойцов ВСУ. Токио также поддержал предоставление 470 миллионов долларов односторонней грантовой помощи для восстановления энергетического сектора и других отраслей Украины, пострадавших в результате российских атак.