"Укрпошта" вводит новые тарифы: сколько теперь стоит отправить посылку в Германию

Новые тарифы рассчитаны не только для обычных граждан, но и для предпринимателей, которые отправляют свои товары за границу.

Related video

Компания "Укрпошта" на 60% снизила стоимость доставки посылок из Украины в Германию. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Обновленные цены начали действовать с 1 апреля 2023 года. Изменения коснутся частных отправлений, также дешевле стало отправить небольшие коммерческие грузы.

Какими будут новые тарифы "Укрпошты"

В компании отмечают, что теперь:

отправка посылок до 3 кг обойдется в 13,7 долл. (500 грн);

отправка посылок до 7 кг – в 21,6 долл. (750 грн).

Также продолжают действовать тарифы на мелкие пакеты – от 7,05 долл. (около 257 грн).

"В новые тарифы включена доставка курьером, а расчет ведется за фактический вес посылки. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ на дату приема отправления", — подчеркнули в "Укрпоште".

К слову, "Укрпошта" доставляет посылки в 190 стран мира – кроме России и Беларуси, а также принимает посылки, отправленные в Украину из большинства стран мира.

Напомним, что 1 января 2023 года "Укрпошта" сообщила о снижении тарифов на отправку посылок EMS из Украины в Польшу на 75%. Стоимость отправки теперь зависит от веса:

до 1 кг – 317 грн;

1-5 кг – 393 грн;

5-10 кг – 468 грн;

0-20 кг — около 619 грн.

Кроме того, с 12 января действуют новые цены за отправку посылок в Литву, Латвию и Эстонию. Так, за отправку, например, браслета с украинской символикой весом до 250 грамм нужно заплатить 5,73 долл. (240 грн), а отправка нескольких украинских книг весом 1 кг — от 11 долл. (443 грн).