"Укрпошта" запроваджує нові тарифи: скільки тепер коштує відправити посилку до Німеччини

Нові тарифи розраховані не лише для звичайних громадян, а й для підприємців, які надсилають свої товари за кордон.

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Компанія "Укрпошта" на 60% знизила вартість доставки посилок з України до Німеччини. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Оновлені ціни почали діяти з 1 квітня 2023 року. Зміни стосуватимуться приватних відправлень, також дешевше стало відправити невеликі комерційні вантажі.

Якими будуть нові тарифи "Укрпошти"

У компанії зазначають, що тепер:

відправка посилок до 3 кг коштуватиме 13,7 доларів (500 грн);

відправка посилок до 7 кг – 21,6 доларів (750 грн).

Також продовжують діяти тарифи на дрібні пакети – від 7,05 дол. (близько 257 грн.).

"У нові тарифи включено доставку кур'єром, а розрахунок ведеться за фактичну вагу посилки. Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату прийому відправлення", — підкреслили в "Укрпошті".

До речі, "Укрпошта" доставляє посилки до 190 країн світу – окрім Росії та Білорусі, а також приймає посилки, відправлені в Україну з більшості країн світу.

Нагадаємо, що 1 січня 2023 року "Укрпошта" повідомила про зниження тарифів на відправку посилок EMS з України до Польщі на 75%. Вартість відправлення залежить від ваги:

до 1 кг – 317 грн;

1-5 кг – 393 грн;

5-10 кг – 468 грн;

0-20 кг — майже 619 грн.

Крім того, з 12 січня діють нові ціни за відправку посилок до Литви, Латвії та Естонії. Так, за відправку, наприклад, браслета з українською символікою вагою до 250 грамів потрібно заплатити 5,73 доларів (240 грн), а відправлення кількох українських книг вагою 1 кг — від 11 доларів (443 грн).