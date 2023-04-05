Долги не ко времени: нужно ли семье платить по кредиту, если заемщик находится в плену

Юристы объяснили, как реагировать на требования коллекторов семье, где заемщик находится в российском плену, и стоит ли рассчитывать на отсрочку в выплате кредита.

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Если заемщик находится в плену, а банк требует, например, от матери заемщика, выплатить кредит, то сначала нужно проверить документы, по которым выдавался заем, и убедиться, что банк вправе обращаться к матери заемщика с требованием об уплате долга и что мать является обязанным лицом, то есть, выступила поручителем или имущественным поручителем по займу (передала в залог банка принадлежащее ей имущество, подписала договор поручительства и т.д.). Об этом Фокусу рассказала старший юрист ЮФ Wolf Theiss Оксана Волынец.

"При отсутствии таких обязательств со стороны матери, банк не имеет юридических оснований для подобных требований. В этом случае можно посоветовать обратиться с электронным заявлением в Национальный банк Украины и пожаловаться на действия банка", – рекомендует юрист.

Она объяснила: если мать пленного все же является поручителем, она может воспользоваться положениями Закона "О потребительском кредитовании", устанавливающими дополнительные обязательства по этичному поведению для кредитодателей в отношениях с защищенными категориями граждан, к которым отнесены и пленные лица, и члены их семей.

Для этого необходимо уведомить банк о желании прекратить взаимодействие с банком на период военного положения и в течение 90 дней после его завершения и о принадлежности заемщика к защищенной категории, а также предоставить подтверждающие документы, перечисленные в Законе "О потребительском кредитовании".

"После получения такого уведомления финансовое учреждение должно прекратить по собственной инициативе коммуницировать с членами семьи заемщика", — считает Оксана Волынец.

Иван Маринюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", тоже уверен, что, согласно действующему законодательству, банк должен придерживаться этичного поведения. А в случае несоблюдения такого поведения Национальный банк Украины как регулятор может применять соответствующие меры воздействия к банку-нарушителю (вплоть до лишения лицензии).

"По общему правилу, мать заемщика относится к защищенной категории лиц. Для прекращения взаимодействия с банком матери заемщика необходимо направить банку-кредитору уведомление о ее принадлежности к защищенной категории лиц, в соответствии с законодательством о потребительском кредитовании, а также подтверждающие документы относительно такого статуса (информация от ГП "Український Національний Центр Розбудови Миру" о том, что лицо содержится в плену или находится в заложниках государства-агрессора, или включено в реестр как таковое, с которым потеряна связь, или пропала без вести)", — объяснил Иван Маринюк.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть на родину 2005 человек из российского плена.

Ранее Фокус писал, что в Украине за время полномасштабной войны возросла доля неработающих кредитов (NPL, просрочка 90 дней и больше).