Украина с начала войны вернула из российского плена 2 005 человек, — ГУР МО

По словам спикера разведки Андрея Юсова, работа по возвращению наших людей из РФ ведется регулярно, но огромная часть все еще находится в "заложниках" у режима Кремля.

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Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть на родину 2 005 человек из российского плена. Об этом 4 апреля в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, работа по возвращению наших людей из плена проводится регулярно и вопрос является приоритетным для Украины. Огромное количество людей все еще остается там и ждет своей очереди на обмен.

"К сожалению, еще немало остается в плену или фактически в заложниках, если мы говорим о гражданских. Вчера удалось вернуть 12 украинцев: это 10 защитников, это наши военнослужащие, представители разных подразделений и направлений. Преимущественно это восток, но и Харьковская область. И двух гражданских. Пять тяжелораненых украинцев возвращены из плена", — говорит Андрей Юсов.

Кроме того, представитель разведки отмечает, что 24 марта Украина в одностороннем порядке вернула 5 пленных захватчиков, у которых были зафиксированы тяжелые ранения. Женевская конвенция обязывает возвращать тяжелораненых военнослужащих без предварительных условий.

В то же время, Россия вернула украинских раненых фактически на условиях "пять на пять", как подметили в украинской разведке.

Напомним, 31 марта Москва обвинила Киев в нежелании обменивать военнопленных. При этом, украинская сторона заявила, что Татьяна Москалькова неоднократно проигнорировала попытки омбудсмена Дмитрия Лубинца наладить конструктивный диалог по вопросу обмена военнопленными.

24 марта Украина вернула России всех тяжелораненых пленных. Это был односторонний жест репатриации, предусмотренный Женевской конвенцией.