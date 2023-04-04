Україна з початку війни повернула з російського полону 2 005 осіб, — ГУР МО

За словами спікера розвідки Андрія Юсова, робота щодо повернення наших людей з РФ ведеться регулярно, але величезна частина все ще перебуває в "заручниках" у режиму Кремля.

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Україні з початку повномасштабної війни вдалося повернути на батьківщину 2 005 осіб із російського полону. Про це 4 квітня, в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, робота щодо повернення наших людей з полону проводиться регулярно і питання є пріоритетним для України. Величезна кількість людей все ще залишається там і чекає на свою чергу на обмін.

"На жаль, ще чимало залишається у полоні або фактично у заручниках, якщо ми говоримо про цивільних. Учора вдалося повернути 12 українців: це 10 захисників, це наші військовослужбовці, представники різних підрозділів та напрямків. Переважно це схід, а й Харківська область. І двох цивільних. П'ять важкопоранених українців повернуто з полону", — каже Андрій Юсов.

Крім того, представник розвідки зазначає, що 24 березня Україна в односторонньому порядку повернула 5 полонених загарбників, у яких було зафіксовано тяжкі поранення. Женевська конвенція зобов'язує повертати тяжко поранених військовослужбовців без попередніх умов.

Водночас, Росія повернула українських поранених фактично на умовах "п'ять на п'ять", як зауважили в українській розвідці.

Нагадаємо, 31 березня Москва звинуватила Київ у небажанні обмінювати військовополонених. При цьому українська сторона заявила, що Тетяна Москалькова неодноразово проігнорувала спроби омбудсмена Дмитра Лубінця налагодити конструктивний діалог щодо обміну військовополоненими.

24 березня Україна повернула Росії всіх тяжко поранених полонених. То справді був односторонній жест репатріації, передбачений Женевської конвенцією.