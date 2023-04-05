Отправят чиновников в тюрьму: ЕС проверит использование своих денег в Украине

Украинская Госаудитслужба и Европейское управление по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF) подписали договоренность о сотрудничестве. Эксперты уверены: целью деятельности OLAF будет не только выявление возможных коррупционных моментов или другого неоптимального использования средств ЕС, но предупреждение таких случаев.

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Генеральный директор OLAF Вилле Итала и заместитель главы Государственной аудиторской службы Украины Юлия Соляник 27 марта подписали Административную договоренность о сотрудничестве между Европейским управлением и Государственной аудиторской службой Украины. Как сообщили в правительстве, подписание договоренности устанавливает рамки сотрудничества между Госаудитслужбой и OLAF в соответствии с их полномочиями в целях защиты финансовых интересов Европейского Союза путем борьбы с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью для обеспечения оптимального использования имеющихся ресурсов.

Как объяснил Тарас Думич, управляющий партнер украинского офиса международной юридической фирмы Wolf Theiss, управление OLAF было создано в 1999 году, и за это время проявило себя как эффективный следственный орган в нескольких громких внутриевропейских и трансграничных расследованиях, затрагивающих средства и интересы Европейского Союза.

"Целью подписания Соглашения между OLAF и Госаудитслужбой является защита финансовых интересов ЕС, обеспечение оптимального использования ресурсов, предоставленных ЕС, путем борьбы с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью. Что касается средств, то речь идет не только о средствах, утвержденных и предоставленных Европейской Комиссией, но и средствах или других ресурсах, предоставленных отдельными странами ЕС, организациями и международными финансовыми институциями", — говорит Тарас Думич.

Цель деятельности OLAF – не только выявление возможных коррупционных моментов или иного неоптимального использования средств ЕС, но и предупреждение таких случаев

По его словам, сотрудничество между OLAF и Госаудитслужбой предусматривает, что последняя теперь обязана обеспечить доступ для следователей OLAF к документам или другой информации, хранящейся в органах власти Украины, относительно технического и финансового управления операциями, частично или полностью финансируемыми ЕС.

"Хотя соглашение использует термин "способствовать", а не "обязано обеспечить", вряд ли Госаудитслужбе удастся играть в типичные для украинских чиновников "бюрократические игры", когда процесс сводится к видимости деятельности, а не к эффективности. Само исследование информации и документов будет осуществляться следователями и экспертами OLAF. Целью деятельности OLAF будет не только выявление возможных коррупционных моментов или иного неоптимального использования средств ЕС, но и предупреждение таких случаев", — объяснил Тарас Думич.

То есть, речь идет о введении контроля со стороны стран ЕС относительно эффективности использования предоставленных странами Евросоюза Украине средств или иной помощи, например, оборудования для преодоления последствий обстрелов ВС РФ объектов критической инфраструктуры.

Тарас Думич считает, что речь идет о прозрачности и понимании для ЕС, как именно используются их средства.

"Учитывая, что международная помощь Украине теперь составляет львиную часть средств государственного бюджета, не только ЕС, но и украинское общество будет бенефициаром деятельности OLAF. Также, несмотря на то, что, как правило, общение между чиновниками ЕС и Украины носит достаточно дискретный характер, в случае выявления фактов коррупции и злоупотреблений по поводу средств ЕС, вряд ли виновным в таких действиях будет возможно избежать ответственности, как это традиционно до сих пор случалось», — говорит эксперт.

Если в Украине будет буксовать борьба с коррупцией, то стоит ожидать мощных последствий для украинских чиновников, задействованных в схемах. Фото: УНИАН

Кстати, не только Евросоюз стремится проконтролировать использование помощи Украине – США также следят за тем, чтобы предоставленные страной миллиарды не растворились в воздухе.

"США также усиливают контроль за использованием предоставленных ими средств. С этой целью Пентагон, Госдепартамент и Агентство по международному развитию (USAID) создали межведомственную группу генеральных инспекторов. Фокус деятельности этой группы нацелен на расследование возможных фактов коррупции и мошенничества. Также, учитывая усиленное внимание американского общества, дополнительно проверяется, что происходит с оружием, предоставленным Украине. Несомненно, контроль как со стороны ЕС, так и США будет постоянным и, вероятно, станет частью деятельности государственного аппарата Украины", — отметил Тарас Думич.

Он считает, что с учетом долгосрочной перспективы, если в Украине будет буксовать борьба с коррупцией, следует ожидать мощных последствий для украинских чиновников, задействованных в схемах.

"Так, как это когда-то происходило с наркопреступниками из латиноамериканских стран, которых эти страны выдавали для правосудия в США, учитывая, что возможная коррупция будет напрямую затрагивать средства ЕС и США, а также учитывая антикоррупционное законодательство тех стран, украинские чиновники могут в будущем оказаться на скамье подсудимых в судах именно стран ЕС и США", – считает Тарас Думич.

Напомним, страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против Российской Федерации.

Ранее Фокус писал, что в Евросоюзе в результате санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, заморожено 21,5 млрд евро активов страны-агрессора.