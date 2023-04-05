Відправлять чиновників до тюрми: ЄС перевірить використання своїх грошей в Україні

Українська Держаудитслужба та Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) підписали домовленість про співробітництво. Експерти впевнені: метою діяльності OLAF буде не лише виявлення можливих корупційних моментів чи іншого неоптимального використання коштів ЄС, але й попередження таких випадків.

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Генеральний директор OLAF, Вілле Італа та заступник Голови Державної аудиторської служби України, Юлія Солянік, 27 березня підписали Адміністративну домовленість про співробітництво між Європейським управлінням та Державною аудиторською службою України. Як повідомили в уряді, підписання домовленості встановлює рамки співробітництва між Держаудитслужбою та OLAF, відповідно до їх повноважень з метою захисту фінансових інтересів Європейського Союзу шляхом боротьби з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, задля забезпечення оптимального використання наявних ресурсів.

Як пояснив Тарас Думич, керуючий партнер українського офісу міжнародної юридичної фірми Wolf Theiss, управління OLAF було створене у 1999 році, і за цей час проявило себе як ефективний слідчий орган в декількох гучних внутрішньо-європейських та транскордонних розслідуваннях, які торкалися коштів та інтересів Європейського Союзу.

"Метою підписання Угоди між OLAF та Держаудитслужбою є захист фінансових інтересів ЄС, забезпечення оптимального використання ресурсів наданих ЄС, шляхом боротьби з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю. Щодо коштів, то йдеться не лише про кошти, затверджені та надані Європейською Комісією, але й кошти або інші ресурси, надані окремими країнами ЄС, організаціями та міжнародними фінансовими інституціями", — каже Тарас Думич.

Мета діяльності OLAF - не лише виявлення можливих корупційних моментів чи іншого неоптимального використання коштів ЄС, але й попередження таких випадків

За його словами, співпраця між OLAF та Держаудитслужбою передбачає, що остання буде зобов’язана забезпечити доступ для слідчих OLAF до документів чи іншої інформації, яка зберігається в органах влади України, щодо технічного та фінансового управління операціями, які частково або повністю фінансуються ЄС.

"Хоча угода використовує термін "сприяти", а не "зобов’язана забезпечити", навряд чи Держаудитслужбі вдасться гратися в типові для українських чиновників "бюрократичні ігри", коли процес зводиться до позірності, а не до ефективності. Саме дослідження інформації та документів буде здійснюватися слідчими та експертами OLAF. Метою діяльності OLAF буде не лише виявлення можливих корупційних моментів чи іншого неоптимального використання коштів ЄС, але й попередження таких випадків", — пояснив Тарас Думич.

Отже, йдеться про запровадження контролю з боку країн ЄС щодо ефективності використання наданих країнами Євросоюзу Україні коштів або іншої допомоги, наприклад, обладнання для подолання наслідків обстрілів ВС РФ об’єктів критичної інфраструктури.

Тарас Думич вважає, що наразі йдеться про прозорість та розуміння для ЄС, як саме використовуються їхні кошти.

"Враховуючи, що міжнародна допомога Україні тепер складає левову частину коштів державного бюджету, не лише ЄС, але й українське суспільство буде бенефіціаром діяльності OLAF. Також, незважаючи на те, що, як правило, спілкування між чиновниками ЄС та України носить досить дискретний характер, в разі виявлення фактів корупції та зловживань щодо коштів ЄС, навряд чи винним у таких діях, буде можливо уникнути відповідальності, як це традиційно, до цього часу, траплялося", — каже експерт.

Якщо в Україні буде буксувати боротьба із корупцією, варто очікувати потужних наслідків для українських чиновників, задіяних у схемах. Фото: УНІАН

До речі, не лише Євросоюз прагне проконтролювати використання допомоги Україні – США також слідкують за тим, щоб надані країною мільярди не розчинилися у повітрі.

"США також здійснюють посилення контролю за використанням наданих ними коштів. З цією метою Пентагон, Держдепартамент та Агентство з міжнародного розвитку (USAID) створили міжвідомчу групу генеральних інспекторів. Фокус діяльності цієї групи націлений на розслідування можливих фактів корупції та шахрайства. Також, враховуючи посилену увагу американського суспільства, додатково перевіряється, що відбувається із зброєю, яку надано Україні. Безсумнівно, що контроль як із боку ЄС, так і США буде сталим і ймовірно стане частиною діяльності державного апарату України", — зауважив Тарас Думич.

Він вважає, що з огляду на довгострокову перспективу, якщо в Україні буде буксувати боротьба із корупцією, варто очікувати потужних наслідків для українських чиновників, задіяних у схемах.

"Так, як це колись відбувалося із нарко-злочинцями із латиноамериканських країн, яких ті країни видавали для правосуддя у США, враховуючи, що можлива корупція вже напряму зачіпатиме кошти ЄС та США, а також враховуючи антикорупційне законодавство тих країн, українські чиновники можуть в майбутньому опинитися на лаві підсудних в судах саме країн ЄС та США", — вважає Тарас Думич.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Раніше Фокус писав, що у Євросоюзі внаслідок санкцій, накладених на РФ через повномасштабне вторгнення в Україну, заморожено 21,5 млрд євро активів країни-агресора.