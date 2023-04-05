Украинцам выплатят по 10 тысяч евро от Евросоюза: как получить деньги

Некоторые украинцы смогут получить гранты от Европейского Союза. Заявки будут принимать до 9 апреля.

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Украинцы-бизнесмены могут получить грант в размере 10 тысяч евро на развитие собственного дела. Сообщение об этом появилось на платформе USF.

Отмечается, что заявки будут приниматься до 9 апреля 2023 года.

Кто может получить грант

Подавать заявки могут украинцы, бизнес которых зарегистрирован на территории следующих областей:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Одесская;

Днепропетровская;

Полтавская;

Кировоградская;

Киевская (кроме Киева).

Также для того, чтобы пройти регистрацию, должны быть соблюдены еще несколько правил. А именно:

предприятия не должны размещаться и осуществлять свою деятельность на временно оккупированных территориях;

собственники предприятий должны быть гражданами Украины;

численность работников на момент участия — от 11 до 249 человек;

от одного претендента — только одна заявка;

компания не осуществляет деятельность или не имеет дочерних предприятий в РФ или Белоруссии и других странах, включенных в санкционный список;

предприятие имеет потенциал для быстрого расширения производства, что способствует нормализации местных экономик, где они ведут свою деятельность;

предприятие не получало грантов от GIZ или других международных организаций или проектов международной технической помощи в течение последних 24 месяцев.

Еще есть требования к деятельности самих предприятий. Так, фирмы должны быть задействованы в следующих направлениях:

поставщики или производители пищевой продукции;

отрасли, поддерживающие производителей или поставщиков пищевой продукции,

производства промышленных холодильников или вентиляционных систем,

производства машин или оборудования для производства продуктов питания и напитков.

Где регистрироваться?

Регистрация доступна на сайте платформы USF в разделе "Грантовая программа для малого и среднего бизнеса". Согласно условиям программы, десятерым участникам, прошедшим регистрацию выдадут гранты по 10 000 евро в поддержку украинского предпринимательства.

Напомним, 3 апреля 2023 года Фокус сообщал, что гражданам Украины месяца выплатят денежную помощь в размере 3 400 гривен. Как объяснила вице-премьер-министр Украины Ирины Верещук, деньги предназначены жителям деоккупированных территорий, то есть гражданам, которые не выезжали из своих домов во время оккупации.

Также Кабинет министров Украины разработал несколько программ, направленных на интеграцию женщин в рынок труда и предпринимательства. Так, по словам заместитель министра экономики Татьяна Бережная женщины с предпринимательскими жилками могут получить микрогрант до 250 тыс. грн в рамках программы "Собственное дело".