Украинцам выплатят еще один вид помощи: кто сможет получить почти 4 тысячи гривен

По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, до конца апреля некоторые украинцы смогут получить денежную помощь из-за войны.

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Гражданам Украины до конца апреля 2023 года выплатят денежную помощь в размере 3 400 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, деньги предназначены жителям деоккупированных территорий, то есть гражданам, которые не выезжали из своих домов во время оккупации.

"Люди, пережившие оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля. Выплаты предусмотрены для всех этих людей, независимо от возраста и пола", – рассказала министр.

Кому выплатят пособие

В первую очередь — жители четырех областей:

Донецкая

Николаевская

Харьковская

Херсонская

В Министерстве отмечают, что финподдержка рассчитана только на жителей деоккупированных населенных пунктов. Выплаты профинансируют из двух фондов: от Международной организации по миграции и от Общества Красного Креста Украины. Они дадут, соответственно, по 2 200 и 1 200 гривен.

Чтобы получить это пособие, жители освобожденных территорий должны обратиться в местный совет или в органы соцзащиты населения по месту своего жительства.

Как подать заявку на выплаты

Подать заявку на получение помощи можно через приложение "Дія":

обновите приложение или авторизуйтесь

зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ"

укажите свой актуальный адрес

подтвердите свое место нахождения геолокацией

добавьте свидетельство о рождении ребенка, если документ не подтягивается и если у вас есть дети

нажмите "Хочу получать помощь"

выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. При необходимости создайте ее

Напомним, 19 марта 2023 года сообщили, что украинцам возобновили международные выплаты. В Минреинтеграции предупреждают, что на такую денежную помощь могут рассчитывать лица с доходом менее 5,4 тыс. гривен в месяц, которые прежде не оформляли выплаты от международных организаций.

Так, с 22 марта некоторые жители нашей страны могут получить помощь от Красного Креста. Гражданам будут выплачивать по 4 тыс. грн в течение четырех месяцев. То есть, общая сумма денежной помощи составит 16 тыс. грн.

Также Фокус рассказывал, что немецкий благотворительный фонд Diakonie Katastrophenhilfe снова выплачивает деньги украинцам, которые выехали в Польшу сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.