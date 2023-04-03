Українцям виплатять ще один вид допомоги: хто зможе отримати майже 4 тисячі гривень

За словами віцепрем'єр-міністрині Ірини Верещук, до кінця квітня деякі українці матимуть змогу отримати грошову допомогу через війну.

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Громадянам України до кінця квітня 2023 року виплатять грошову допомогу у розмірі 3 400 гривень. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами віцепрем'єр-міністрині України Ірини Верещук, гроші призначені мешканцям деокупованих територій, тобто громадянам, які не виїжджали зі своїх будинків під час окупації.

"Люди, які пережили окупацію, обов'язково отримають грошову допомогу до кінця квітня. Виплати передбачені для всіх цих людей, незалежно від віку та статі", — розповіла міністриня.

Кому виплатять допомогу

Насамперед — жителі чотирьох областей:

Донецька;

Миколаївська;

Харківська;

Херсонська.

У Міністерстві зазначають, що фінпідтримка розрахована лише на мешканців деокупованих населених пунктів. Виплати профінансують з двох фондів: від Міжнародної організації з міграції та від Товариства Червоного Хреста України. Вони дадуть, відповідно, по 2 200 та 1 200 гривень.

Щоб отримати цю допомогу, мешканці звільнених територій повинні звернутися до місцевої ради або до органів соцзахисту населення за місцем свого проживання.

Як подати заявку на виплати

Подати заявку на отримання допомоги можна через додаток "Дія":

оновіть програму або авторизуйтесь;

зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Отримати статус ВПО";

вкажіть свою актуальну адресу;

підтвердіть своє місце знаходження геолокацією;

додайте свідоцтво про народження дитини, якщо документ не підтягується і якщо у вас є діти;

натисніть "Хочу отримувати допомогу";

виберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. За необхідності створіть її.

Нагадаємо, 19 березня 2023 року повідомили, що українцям відновили міжнародні виплати. У Мінреінтеграції попереджають, що на таку грошову допомогу можуть розраховувати особи з доходом менше ніж 5,4 тис. гривень на місяць, які раніше не оформляли виплати від міжнародних організацій.

Так, з 22 березня деякі мешканці нашої країни можуть отримати допомогу від Червоного Хреста. Громадянам виплачуватимуть по 4 тис. грн впродовж чотирьох місяців. Тобто загальна сума грошової допомоги становитиме 16 тис. грн.

Також Фокус розповідав, що німецький благодійний фонд Diakonie Katastrophenhilfe знову виплачує гроші українцям, які виїхали в Польщу одразу після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.