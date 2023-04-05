Українцям виплатять по 10 тисяч євро від Євросоюзу: як отримати гроші

Деякі українці матимуть змогу отримати гранти від Європейського Союзу. Заявки прийматимуть до 9 квітня.

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Українці-бізнесмени можуть одержати грант у розмірі 10 тисяч євро на розвиток власної справи. Повідомлення про це з'явилося на платформі USF.

Зазначається, що заявки прийматимуться до 9 квітня 2023 року.

Хто може отримати грант

Подавати заявки можуть українці, бізнес яких зареєстрований на території наступних областей:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Одеська;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Кіровоградська;

Київська (крім Києва).

Також для того, щоб пройти реєстрацію, мають бути дотримані ще кілька правил. А саме:

підприємства не повинні розміщуватись і здійснювати свою діяльність на тимчасово окупованих територіях;

власники підприємств мають бути громадянами України;

чисельність працівників на момент участі – від 11 до 249 осіб;

від одного претендента – лише одна заявка;

компанія не здійснює діяльність або не має дочірніх підприємств у Росії чи Білорусії та інших країнах, включених до списку санкцій;

підприємство має потенціал швидкого розширення виробництва, що сприяє нормалізації місцевих економік, де вони ведуть свою діяльність;

підприємство не отримувало грантів від GIZ чи інших міжнародних організацій чи проєктів міжнародної технічної допомоги протягом останніх 24 місяців.

Є ще вимоги до діяльності самих підприємств. Так, фірми мають бути задіяні у таких напрямках:

постачальники чи виробники харчової продукції;

галузі, що підтримують виробників або постачальників харчової продукції,

виробництва промислових холодильників або вентиляційних систем,

виробництва машин або обладнання для виробництва продуктів харчування та напоїв.

Де реєструватись?

Реєстрація доступна на сайті платформи USF у розділі "Грантова програма для малого та середнього бізнесу". Згідно з умовами програми, десяти учасникам, які пройшли реєстрацію, видадуть гранти по 10 000 євро на підтримку українського підприємництва.

Нагадаємо, 3 квітня 2023 року Фокус повідомляв, що громадянам України цього місяця виплатять грошову допомогу у розмірі 3 400 гривень. Як пояснила пані віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, гроші призначені мешканцям деокупованих територій, тобто громадянам, які не виїжджали зі своїх будинків під час окупації.

Також Кабінет Міністрів України розробив кілька програм, спрямованих на інтеграцію жінок на ринок праці та підприємництва. Так, за словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, жінки з підприємницькими жилками можуть отримати мікрогрант до 250 тис. грн у рамках програми "Власна справа".